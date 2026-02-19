पंजाब से पहाड़ों की यात्रा हुई महंगी! हिमाचल सरकार ने बढ़ाई  Entry Fees

Edited By Vatika,Updated: 19 Feb, 2026 02:13 PM
पंजाब डेस्कः पंजाब से हिमचाल जाने वालों के लिए जरूरी खबर है। दरअसल, हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश में प्रवेश करने वाले वाहनों की एंट्री फीस बढ़ा दी है। नई नीति 1 अप्रैल से लागू होगी और अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों को पहले की तुलना में अधिक शुल्क देना होगा।
नई दरों के अनुसार, छोटे वाहनों (जैसे कार, इनोवा, थार, वैन) के लिए अब 170 रुपए शुल्क लिया जाएगा, जबकि पहले यह 70-110 रुपए था। बड़े ट्रक और बसों का शुल्क 900 रुपए तय किया गया, पहले यह अधिकतम 720 रुपए था। मिनी बस के लिए शुल्क 320 रुपए, सामान्य बस/ट्रक 570 रुपए, और हैवी टिप्पी/ट्राला 900 रुपए होगा।
वहीं सरकार ने इस नीति में पहली बार छह प्रमुख बैरियरों को फास्टैग से जोड़ने का भी निर्णय लिया है। उधर, नंगल और आसपास के गांवों के लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे रोज़मर्रा की आवाजाही और पर्यटन प्रभावित होगा। स्थानीय लोग सरकार से इस बढ़ोतरी पर पुनर्विचार करने और शुल्क को पहले जैसी दर पर लाने की मांग कर रहे हैं।