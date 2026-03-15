गैस सिलेंडर की जमाखोरी पर सख्ती, अफवाह फैलाने वालों पर सरकार का एक्शन: रेखा गुप्ता

राजधानी दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडरों की उपलब्धता को लेकर सामने आ रही खबरों के बीच मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने लोगों से संयम बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर कहीं भी गैस सिलेंडरों की जमाखोरी की शिकायत मिलती है तो सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ...

नेशनल डेस्क: राजधानी दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडरों की उपलब्धता को लेकर सामने आ रही खबरों के बीच मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने लोगों से संयम बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर कहीं भी गैस सिलेंडरों की जमाखोरी की शिकायत मिलती है तो सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। साथ ही उन्होंने अफवाह फैलाने वालों को भी चेतावनी दी है कि वे लोगों के बीच डर का माहौल बनाने से बचें।







लोगों से संयम रखने की अपील

मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि संकट के समय सभी नागरिकों को जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी क्षेत्र में गैस सिलेंडरों को छिपाकर रखा जा रहा है या जरूरत से ज्यादा जमा किया जा रहा है, तो सरकार इस पर सख्ती से कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि देश जब किसी कठिन परिस्थिति से गुजरता है, तब सभी को एकजुट होकर उसका सामना करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर लोगों में डर पैदा कर रहे हैं और उन्हें जरूरत से ज्यादा सिलेंडर जमा करने के लिए उकसा रहे हैं, जो कि गलत है।





#WATCH | दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने LPG की कमी की खबरों पर कहा, "अगर दिल्ली में जमाखोरी होती है, तो सरकार का इसके खिलाफ सख्त रुख है। जब देश पर कोई संकट आता है, तो हम सभी को एकजुट खड़ा होना चाहिए। मैं उन लोगों को भी चेतावनी देना चाहती हूं जो लोगों में डर पैदा कर रहे हैं… pic.twitter.com/agI6dtIk5j — ANI_HindiNews (@AHindinews) March 15, 2026

अफवाह फैलाने वालों को चेतावनी

रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि इस तरह की अफवाहें फैलाना देशहित के खिलाफ है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे धैर्य रखें और जरूरत के अनुसार ही गैस का उपयोग करें। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि हालात जल्द ही सामान्य हो जाएंगे और गैस सप्लाई व्यवस्था फिर से सुचारू रूप से चलने लगेगी।



गैस सिलेंडर की कमी से लोग परेशान

इधर, राजधानी के कुछ इलाकों में गैस सिलेंडरों की कमी की शिकायतें सामने आ रही हैं। Sonia Vihar की रहने वाली खुशनुमा ने बताया कि बाजार में कुछ लोग गैस सिलेंडर ब्लैक में बेच रहे हैं और इसके लिए करीब 4500 रुपये तक मांगे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतनी ज्यादा कीमत देना संभव नहीं है, इसलिए मजबूरी में घर की छत पर चूल्हा बनाकर खाना बनाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि Eid al-Fitr भी करीब है।







वहीं एक अन्य निवासी सलीम ने बताया कि पहले जो व्यक्ति उनके लिए गैस सिलेंडर लाकर देता था, उसका फोन अब बंद आ रहा है। ऐसे में उन्हें समझ नहीं आ रहा कि सिलेंडर कब और कैसे मिलेगा। सोशल मीडिया पर भी कई लोग यह शिकायत कर रहे हैं कि गैस बुकिंग कराने के बावजूद समय पर सिलेंडर की डिलीवरी नहीं हो रही है।



आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन

इस बीच विपक्षी दल Aam Aadmi Party ने इस मुद्दे को लेकर राजधानी में विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष Saurabh Bharadwaj ने बताया कि शहर के करीब 250 स्थानों पर गैस सिलेंडर शोभायात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राजधानी में गैस सिलेंडर मिलना मुश्किल हो गया है और लोग अब इसके “दुर्लभ दर्शन” कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री Narendra Modi की विदेश नीति की आलोचना करते हुए कहा कि मौजूदा हालात उसी का परिणाम हैं।