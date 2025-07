गुजरात पुल हादसा: कार में फंसे बेटे को बचाने की गुहार लगाती रही मां, विडियो देख आपकी भी आंखें हो जाएगी नम

नेशनल डेस्क : गुजरात के वडोदरा जिले में बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया, जब महिसागर नदी पर बना एक चार दशक पुराना पुल टूट गया। हादसे में एक बच्चे समेत 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। मृतकों में एक दो वर्षीय बालक और उसकी चार वर्षीय बहन भी शामिल हैं। हादसे का मंजर इतना भयावह था कि कई वाहन नदी में गिर गए, और कुछ को खींचकर किसी तरह सुरक्षित निकाला गया।

हादसे के दर्दनाक दृश्य

इस हादसे के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें ट्रक, वैन और ऑटो रिक्शा को नदी में पलटा हुआ देखा जा सकता है। एक हृदयविदारक वीडियो में एक महिला कमर तक पानी में खड़ी होकर अपने बेटे के लिए चिल्लाती नजर आई। महिला की चीख “अरे मेरा बेटा डूब जाएगा रे, कोई तो बचा लो” ने हर किसी की आंखें नम कर दीं। उसका बेटा एक डूबती कार में फंसा हुआ था, और मां अपने जिगर के टुकड़े को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बेबस थी।



Aunty: My son has drowned. My son has drowned.



Man: Masi, help is coming.



Gambhira bridge collapsed in Gujarat connecting Vadodara and Anand.



If this won't open your eyes , nothing will. pic.twitter.com/rjiTXO0ZmZ