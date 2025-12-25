Main Menu

Daily horoscope : आज इन राशियों को हासिल होगा मनचाहा मुकाम

Edited By Updated: 25 Dec, 2025 07:19 AM

rashifal in hindi

मेष :  सितारा व्यापार कारोबार में लाभ देने वाला, कारोबारी टूरिंग प्लानिंग भी फ्रूटफुल रहेगी

मेष :  सितारा व्यापार कारोबार में लाभ देने वाला, कारोबारी टूरिंग प्लानिंग भी फ्रूटफुल रहेगी, कोई मुश्किल परेशानी भी हल होगी।

वृष: सरकारी कामों के लिए आपकी भागदौड़ तथा कोशिशें आशानुरूप रिजल्ट न देंगी, वैसे शत्रु भी आपकी पकड़ में रहेंगे।

मिथुन: धार्मिक तथा सामाजिक कामों में मन शायद न लगेगा आमतौर पर आप हर मोर्चे पर हावी, प्रभावी, विजयी रहेंगे।

कर्क : सितारा सेहत के लिए ढीला, खान-पान में भी अटैंटिव रहने की जरूरत होगी, मन सैर-सफर के लिए राजी न होगा।

सिंह : व्यापार कामकाज की दशा संतोषजनक, जोर लगाने पर यत्नों-प्रोग्रामों में कामयाबी मिलेगी, मगर घरेलू मोर्चे पर कुछ तनातनी रहने का डर।

कन्या : शत्रु उभरते-सिमटते रह सकते हैं, इसलिए उनसे दूरी बना कर रखना सही रहेगा, मन भी डिस्टर्ब सा रहेगा।

आज का राशिफल 25 दिसंबर, 2025- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा  

Tarot Card Rashifal (25th December): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

लव राशिफल 25 दिसंबर- हम लाख छुपाये प्यार मगर दुनिया को पता लग जाएगा

Aaj Ka Good Luck (25th December, 2025):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

तुला:  संतान की तरफ से परेशानी रहने तथा आशानुरूप सहयोग न मिलने की संभावना रहेगी, मगर आम हालात अनुकूल चलेंगे।

वृश्चिक: कोर्ट-कचहरी में अनमने मन से तैयारी किए बगैर जाना सही नहीं होगा मगर आम हालात अनुकूल चलेंगे।

धनु :  कामकाजी साथी पूरी तरह से सहयोग न करेंगे इसलिए उन पर ज्यादा उम्मीद रखनी परेशानी दे सकती है।

मकर :  सितारा आमदन वाला तो है किन्तु बेध्यानी न बरतें, दूसरों पर ज्यादा भरोसा भी न करें।

कुंभ: अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी किन्तु जो भी कोशिश करें, पूर जोर लगाकर करें।

मीन :  सितारा उलझनों पेचीदगियों वाला, इसलिए हर मोर्चा पर एहतियात रखनी ठीक रहेगी।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

 

