Daily horoscope : आज इन राशियों को हासिल होगा मनचाहा मुकाम
Edited By Niyati Bhandari,Updated: 25 Dec, 2025 07:19 AM
मेष : सितारा व्यापार कारोबार में लाभ देने वाला, कारोबारी टूरिंग प्लानिंग भी फ्रूटफुल रहेगी, कोई मुश्किल परेशानी भी हल होगी।
वृष: सरकारी कामों के लिए आपकी भागदौड़ तथा कोशिशें आशानुरूप रिजल्ट न देंगी, वैसे शत्रु भी आपकी पकड़ में रहेंगे।
मिथुन: धार्मिक तथा सामाजिक कामों में मन शायद न लगेगा आमतौर पर आप हर मोर्चे पर हावी, प्रभावी, विजयी रहेंगे।
कर्क : सितारा सेहत के लिए ढीला, खान-पान में भी अटैंटिव रहने की जरूरत होगी, मन सैर-सफर के लिए राजी न होगा।
सिंह : व्यापार कामकाज की दशा संतोषजनक, जोर लगाने पर यत्नों-प्रोग्रामों में कामयाबी मिलेगी, मगर घरेलू मोर्चे पर कुछ तनातनी रहने का डर।
कन्या : शत्रु उभरते-सिमटते रह सकते हैं, इसलिए उनसे दूरी बना कर रखना सही रहेगा, मन भी डिस्टर्ब सा रहेगा।
तुला: संतान की तरफ से परेशानी रहने तथा आशानुरूप सहयोग न मिलने की संभावना रहेगी, मगर आम हालात अनुकूल चलेंगे।
वृश्चिक: कोर्ट-कचहरी में अनमने मन से तैयारी किए बगैर जाना सही नहीं होगा मगर आम हालात अनुकूल चलेंगे।
धनु : कामकाजी साथी पूरी तरह से सहयोग न करेंगे इसलिए उन पर ज्यादा उम्मीद रखनी परेशानी दे सकती है।
मकर : सितारा आमदन वाला तो है किन्तु बेध्यानी न बरतें, दूसरों पर ज्यादा भरोसा भी न करें।
कुंभ: अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी किन्तु जो भी कोशिश करें, पूर जोर लगाकर करें।
मीन : सितारा उलझनों पेचीदगियों वाला, इसलिए हर मोर्चा पर एहतियात रखनी ठीक रहेगी।