    3. | Daily horoscope : जानें, अपनी राशि के अनुसार आज का राशिफल

Daily horoscope : जानें, अपनी राशि के अनुसार आज का राशिफल

24 Dec, 2025

rashifal in hindi

मेष:  सितारा शाम तक हर मोर्चे पर कामयाबी देने तथा मान-सम्मान बढ़ाने वाला, किंतु बाद

मेष:  सितारा शाम तक हर मोर्चे पर कामयाबी देने तथा मान-सम्मान बढ़ाने वाला, किंतु बाद में अर्थ दशा कंफर्टेबल रहेगी।

वृष: आम सितारा बेहतर, वैसे शाम तक आप अपनी किसी स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए यत्नशील रहेंगे, फिर बाद में इज्जत-मान बढ़ेगा।

मिथुन: शाम तक सेहत के प्रति आपको अटैन्टिव रहने की जरूरत होगी, फिर बाद में आप हावी-प्रभावी रहेंगे।

कर्क : सितारा शाम तक कामकाजी कामों में कदम को बढ़त की तरफ रखेगा, मगर बाद में विपरीत हालात बनेंगे।

सिंह : सितारा शाम तक मन को परेशान रखने तथा नुकसान देने वाला हो सकता है, फिर बाद में आम हालात सुधरेंगे।

कन्या :  सितारा शाम तक बेहतर हालात रखेगा, इरादों में भी कामयाबी मिलेगी, मगर बाद में परेशानी बढ़ने का डर।

आज का राशिफल 24 दिसंबर, 2025- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा  

Tarot Card Rashifal (24th December): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

लव राशिफल 24 दिसंबर- बांहों में चले आओ, हमसे सनम क्या पर्दा

Aaj Ka Good Luck (24th December, 2025):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

तुला:  आम सितारा स्ट्रांग जो हर मोर्चे पर बेहतरी रखेगा, कामयाबी देगा, कारोबारी दशा भी ठीक-ठाक रहेगी।

वृश्चिक: सितारा शाम तक कामकाजी भागदौड़ तथा व्यस्तता रखने वाला, मगर बाद में समय कामयाबी वाला।

धनु :  सितारा शाम तक व्हीकल्स का काम करने वालों की अर्थ दशा कंफर्टेबल रखने वाला, फिर बाद में भी बेहतरी होगी।

मकर :  सितारा कारोबारी कामों के लिए अच्छा, कारोबारी प्लानिंग-प्रोग्रामिंग भी लाभ देगी।

कुंभ: सितारा शाम तक नुकसान देने तथा आपकी किसी पेमैंट को फंसाने वाला, फिर बाद में आम तौर पर कामयाबी मिलेगी।

मीन :  सितारा शाम तक आमदन वाला, हर फ्रंट पर बेहतरी होगी, मगर बाद में विपरीत हालात के साथ निपटना पड़ सकता है।

