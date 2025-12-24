Daily horoscope : जानें, अपनी राशि के अनुसार आज का राशिफल
Edited By Niyati Bhandari,Updated: 24 Dec, 2025 08:03 AM
मेष: सितारा शाम तक हर मोर्चे पर कामयाबी देने तथा मान-सम्मान बढ़ाने वाला, किंतु बाद में अर्थ दशा कंफर्टेबल रहेगी।
वृष: आम सितारा बेहतर, वैसे शाम तक आप अपनी किसी स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए यत्नशील रहेंगे, फिर बाद में इज्जत-मान बढ़ेगा।
मिथुन: शाम तक सेहत के प्रति आपको अटैन्टिव रहने की जरूरत होगी, फिर बाद में आप हावी-प्रभावी रहेंगे।
कर्क : सितारा शाम तक कामकाजी कामों में कदम को बढ़त की तरफ रखेगा, मगर बाद में विपरीत हालात बनेंगे।
सिंह : सितारा शाम तक मन को परेशान रखने तथा नुकसान देने वाला हो सकता है, फिर बाद में आम हालात सुधरेंगे।
कन्या : सितारा शाम तक बेहतर हालात रखेगा, इरादों में भी कामयाबी मिलेगी, मगर बाद में परेशानी बढ़ने का डर।
तुला: आम सितारा स्ट्रांग जो हर मोर्चे पर बेहतरी रखेगा, कामयाबी देगा, कारोबारी दशा भी ठीक-ठाक रहेगी।
वृश्चिक: सितारा शाम तक कामकाजी भागदौड़ तथा व्यस्तता रखने वाला, मगर बाद में समय कामयाबी वाला।
धनु : सितारा शाम तक व्हीकल्स का काम करने वालों की अर्थ दशा कंफर्टेबल रखने वाला, फिर बाद में भी बेहतरी होगी।
मकर : सितारा कारोबारी कामों के लिए अच्छा, कारोबारी प्लानिंग-प्रोग्रामिंग भी लाभ देगी।
कुंभ: सितारा शाम तक नुकसान देने तथा आपकी किसी पेमैंट को फंसाने वाला, फिर बाद में आम तौर पर कामयाबी मिलेगी।
मीन : सितारा शाम तक आमदन वाला, हर फ्रंट पर बेहतरी होगी, मगर बाद में विपरीत हालात के साथ निपटना पड़ सकता है।