Aaj Ka Good Luck (24th December, 2025):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Updated: 24 Dec, 2025 08:02 AM

Today's Good Luck Horoscope December 24, 2025 : वैदिक ज्योतिष के अनुसार 24 दिसंबर 2025 को चंद्रमा और गुरु की स्थिति जीवन में भाग्य, कर्म और अवसरों को सक्रिय कर रही है। आज का दिन कुछ राशियों के लिए सौभाग्य का द्वार खोलेगा, वहीं कुछ को सही उपाय अपनाकर अपने गुडलक (Good Luck) को मजबूत करना होगा। आइए जानते हैं आज 12 राशियों का गुडलक कैसा रहेगा और शुभ फल पाने के लिए क्या करना चाहिए।

24 दिसंबर 2025 को सही कर्म, सकारात्मक सोच और छोटे-छोटे वैदिक उपाय अपनाकर हर राशि अपना गुडलक मजबूत कर सकती है। याद रखें, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्म और श्रद्धा का संतुलन बनाए रखते हैं।

मेष राशि (Aries) – आज का गुडलक
आज आत्मविश्वास आपका सबसे बड़ा भाग्य है। रुके काम पूरे हो सकते हैं।
उपाय: हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं और “ॐ मंगलाय नमः” का जाप करें।

वृषभ राशि (Taurus) – आज का गुडलक
धन और परिवार से जुड़ा शुभ समाचार मिल सकता है।
उपाय: माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं, सफेद वस्तु का दान करें।

मिथुन राशि (Gemini) – आज का गुडलक
बातचीत और नेटवर्किंग से लाभ मिलेगा।
उपाय: तुलसी को जल दें और “ॐ नमः शिवाय” का 11 बार जाप करें।

कर्क राशि (Cancer) – आज का गुडलक
भावनात्मक संतुलन से भाग्य मजबूत होगा।
उपाय: चंद्रमा को जल अर्पित करें और सफेद वस्त्र पहनें।

सिंह राशि (Leo) – आज का गुडलक
मान-सम्मान और नेतृत्व में वृद्धि होगी।
उपाय: सूर्य को तांबे के लोटे से जल दें और गुड़ दान करें।

कन्या राशि (Virgo) – आज का गुडलक
मेहनत का फल मिलने का दिन है।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं और “ॐ बुधाय नमः” जपें।

तुला राशि (Libra) – आज का गुडलक
रिश्तों और सौंदर्य से जुड़ा सौभाग्य बढ़ेगा।
उपाय: शुक्रवार को सुगंध का प्रयोग करें और सफेद मिठाई दान करें।

वृश्चिक राशि (Scorpio) – आज का गुडलक
गोपनीय योजनाएं सफल होंगी।
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और काले तिल का दान करें।

धनु राशि (Sagittarius) – आज का गुडलक
भाग्य का पूरा साथ मिलेगा।
उपाय: गुरु को पीली वस्तु चढ़ाएं और “ॐ गुरवे नमः” जपें।

मकर राशि (Capricorn) – आज का गुडलक
धैर्य से सफलता मिलेगी।
उपाय: शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें और काले कपड़े दान करें।

कुंभ राशि (Aquarius) – आज का गुडलक
नए विचार लाभ देंगे।
उपाय: जरूरतमंद को भोजन कराएं और नीले रंग का प्रयोग करें।

मीन राशि (Pisces) – आज का गुडलक
आध्यात्मिक ऊर्जा से भाग्य जागेगा।
उपाय: विष्णु जी की पूजा करें और पीले फूल अर्पित करें।

