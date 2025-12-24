BMC चुनाव साथ में लड़ेंगे उद्धव और राज ठाकरे, गठबंधन का किया ऐलान

महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐतिहासिक और रणनीतिक मोड़ आ गया है। हालिया स्थानीय निकाय चुनावों में मिली शिकस्त और दिल्ली से संचालित राजनीति के बढ़ते प्रभाव को चुनौती देने के लिए, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) और राज ठाकरे की महाराष्ट्र...

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐतिहासिक और रणनीतिक मोड़ आ गया है। हालिया स्थानीय निकाय चुनावों में मिली शिकस्त और दिल्ली से संचालित राजनीति के बढ़ते प्रभाव को चुनौती देने के लिए, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) ने बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) सहित राज्य के 29 नगर निगमों के लिए एक अभूतपूर्व गठबंधन का औपचारिक ऐलान किया है।

मुंबई में आयोजित एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों ठाकरे भाइयों ने एकजुटता दिखाते हुए साफ किया कि यह गठबंधन केवल चुनावी गणित नहीं, बल्कि मराठी अस्मिता और बलिदानों की रक्षा के लिए उठाया गया एक साझा कदम है, जिसका मुख्य उद्देश्य बाहरी राजनीतिक दबावों को दरकिनार कर मुंबई पर मराठियों के वर्चस्व को पुनः स्थापित करना है।