गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के सामने हार्दिक पांड्या का अपमान, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

नेशनल डेस्कः भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक फैन द्वारा हार्दिक के साथ बदतमीजी करते हुए देखा जा सकता है। खास बात यह है कि यह पूरी घटना उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा की मौजूदगी में हुई, जिससे मामला और भी चर्चा में आ गया है।

साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद सामने आया वीडियो

हार्दिक पांड्या हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई 5 मैचों की टी-20 सीरीज का हिस्सा थे, जहां उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। सीरीज के आखिरी मैच में हार्दिक ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए फैंस का दिल जीत लिया था। इसी बीच अब उनका एक निजी वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है.

क्रिसमस सेलिब्रेशन के दौरान हुई घटना

एक रिपोर्ट के अनुसार, हार्दिक पांड्या क्रिसमस के मौके पर अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गए थे। जब दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकले, तो वहां मौजूद कुछ फैंस ने उन्हें घेर लिया और फोटो खिंचवाने की इच्छा जताई। हार्दिक ने पहले अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा को सुरक्षित तरीके से गाड़ी में बैठाया। इसके बाद वह फैंस के साथ फोटो क्लिक कराने लगे. इसी दौरान एक फैन भीड़ की वजह से हार्दिक के पास फोटो खिंचवाने नहीं पहुंच पाया।

फैन ने की अभद्र भाषा का इस्तेमाल

फोटो न खिंच पाने से नाराज उस फैन ने गुस्से में हार्दिक पांड्या के लिए अपशब्द कह दिए और ‘भाड़ में जाओ’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। यह पूरी घटना वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।हालांकि, इस शर्मनाक हरकत के बावजूद हार्दिक पांड्या ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने संयम बनाए रखा और चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। सोशल मीडिया पर लोग हार्दिक के इस शांत व्यवहार की तारीफ भी कर रहे हैं।

मैदान पर हार्दिक का शानदार प्रदर्शन

अगर हार्दिक पांड्या के क्रिकेट करियर की बात करें, तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी-20 सीरीज में उनका प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने सीरीज के पहले मैच में नाबाद 59 रनों की अहम पारी खेली थी। वहीं, आखिरी मैच में हार्दिक ने केवल 16 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया और भारत के लिए टी-20 क्रिकेट में दूसरा सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए. इस मुकाबले में उन्होंने कुल 63 रन बनाए थे।

बड़ी उपलब्धि भी की हासिल

हार्दिक पांड्या इस सीरीज के दौरान एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम करने में सफल रहे। वह भारत के लिए टी-20 इंटरनेशनल में 2,000 रन बनाने और 100 से ज्यादा विकेट लेने वाले इकलौते खिलाड़ी बन गए हैं। यह उपलब्धि उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ इसी सीरीज में हासिल की।