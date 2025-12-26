Main Menu

प्रेम प्रसंग के चलते रिश्तों का कत्ल, इंस्टाग्राम पर महिला की फर्जी आईडी बनाकर मिलने बुलाया और फिर उतारा मौत के घाट

Edited By Updated: 26 Dec, 2025 01:20 AM

relationships destroyed due to a love affair

बिजनौर जिले के नजीबाबाद थाना इलाके में चचेरी बहन से प्रेम संबंध के कारण एक युवक की हत्या उसके चाचा ने कथित तौर पर 20 लाख रुपये की सुपारी देकर भाड़े के हत्यारों से करा दी। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) डॉ कृष्ण गोपाल सिंह ने बताया कि 21 दिसंबर को नजीबाबाद थाना क्षेत्र के जलालाबाद में राजमार्ग किनारे समीर (25) का शव पड़ा मिला था। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई थी। समीर के पिता दिलशाद ने 23 दिसंबर को भाई रफीक और रफीक के पुत्रों राहत व रफत के नाम मामला दर्ज कराया था। 

अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) डॉ कृष्ण गोपाल सिंह ने बताया कि 21 दिसंबर को नजीबाबाद थाना क्षेत्र के जलालाबाद में राजमार्ग किनारे समीर (25) का शव पड़ा मिला था। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई थी। समीर के पिता दिलशाद ने 23 दिसंबर को भाई रफीक और रफीक के पुत्रों राहत व रफत के नाम मामला दर्ज कराया था। 

सिंह ने बताया कि पुलिस जांच और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों में अरशद नामक शख्स का नाम भी सामने आया था और पुलिस ने अरशद सहित चारों को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो यह बात सामने आई कि समीर का चचेरी बहन से प्रेम प्रसंग था और वह समझाने और धमकाने के बाद भी लड़की से संबंध नहीं तोड़ रहा था और वह नशे का आदी था। 

पुलिस के मुताबिक, कुछ माह पूर्व लड़की के परिवार ने दिल्ली में झाड़-फूंक का काम करने वाले जैनुल से समीर को रास्ते से हटाने के लिए सम्पर्क किया और उसने 20 लाख रुपये की मांग की और रफीक ने तीन लाख नकद रुपये और दो लाख रुपये ऑनलाइन माध्यम से दिए तथा बाकी पैसे काम के बाद देने का तय हुआ। एएसपी ने बताया कि जैनुल ने इंस्टाग्राम पर महिला की फर्जी आईडी बनाकर समीर को फांस लिया और 20 दिसंबर की रात उसने अरशद,आरिफ और सलीम को साथ लेकर समीर को नजीबाबाद बुला लिया। 

पुलिस के अनुसार, समीर बाइक से वहां पहुंच गया और वहां चारों ने मफलर से गला घोंटकर समीर की हत्या कर दी और शव सड़क किनारे ऐसे फेंक दिया ताकि यह दिखाया जा सके कि मौत दुर्घटना के कारण हुई हो। पुलिस के अनुसार फरार आरोपी जैनुल, आरिफ और सलीम को गिरफ्तार करने की कोशिश जारी है।

