Android Phone Look Change: कॉल करते ही बदल रही स्क्रीन? जानिए क्यों अचानक बदला आपके Android फोन का लुक

नेशनल डेस्क। अगर आप भारत में एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और हाल ही में आपके फोन की कॉलिंग स्क्रीन अचानक बदल गई है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल यह बदलाव गूगल के Phone App में आए नए Material 3 Expressive अपडेट की वजह से हुआ है जिसने ऐप को पूरी तरह से नया रूप दे दिया है।

इनकमिंग कॉल और कॉन्टैक्ट्स का नया अंदाज़

इस अपडेट का सबसे बड़ा बदलाव इनकमिंग कॉल स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। अब आपको कॉल रिसीव या रिजेक्ट करने के लिए ऊपर या नीचे नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल (आड़े) स्वाइप करना होगा। गूगल ने यह बदलाव इसलिए किया है ताकि फोन जेब में होने पर गलती से कॉल कटने या रिसीव होने से बचा जा सके। हालांकि अगर आप चाहें तो इस सेटिंग को बदलकर टैप-टू-आंसर मोड में वापस जा सकते हैं।

कॉन्टैक्ट्स में भी बदलाव हुआ है। अब आपके फेवरेट और हालिया कॉन्टैक्ट्स एक ही टैब में दिखाई देंगे जिसमें पसंदीदा कॉन्टैक्ट्स ऊपर और हालिया कॉल्स नीचे दिखेंगी।

बटन्स और डिज़ाइन में भी बदलाव

कॉल के दौरान दिखाई देने वाले बटन्स में भी अहम बदलाव किए गए हैं। सभी बटन्स अब गोल कोनों के साथ दिखेंगे और एंड कॉल बटन को पहले से बड़ा कर दिया गया है ताकि उसे आसानी से दबाया जा सके।

गूगल सिर्फ फोन ऐप पर ही नहीं बल्कि अपने Android Clock App पर भी इसी नए डिज़ाइन पर काम कर रहा है। इसमें ऊंचा बॉटम बार और एक चौकोर फ्लोटिंग बटन मिलेगा और अलार्म को हाइलाइट करने के लिए अलग-अलग रंगों का इस्तेमाल किया जाएगा।

गूगल एक और नए फीचर पर काम कर रहा है जिसे कॉन्टैक्ट कार्ड कहा जा रहा है जिसमें इनकमिंग कॉल आने पर पूरे स्क्रीन पर उस व्यक्ति की फोटो दिखाई देगी। यह फीचर अभी सिर्फ बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है।