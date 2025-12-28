शादी का झांसा देकर नाबालिग से किया खिलवाड़, मिटाई अपनी हवस और फिर...

Edited By Sahil Kumar,Updated: 28 Dec, 2025 07:20 PM
नेशनल डेस्कः छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के रामानुजगंज क्षेत्र से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ एक युवक द्वारा नाबालिग लड़की को शादी का प्रलोभन देकर उसकी अस्मत से खिलवाड़ किया गया। घटना का खुलासा होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया है।
क्या है पूरा मामला?
पूरा मामला रामानुजगंज के रामचन्द्रपुर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार, आरोपी युवक और नाबालिग पीड़िता की जान-पहचान कुछ समय पहले हुई थी। धीरे-धीरे दोनों की बातचीत बढ़ी और आरोपी ने पीड़िता को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। आरोप है कि युवक ने नाबालिग को शादी करने का झांसा दिया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब पीड़िता ने उस पर शादी करने का दबाव बनाया, तो युवक अपने वादे से मुकरने लगा और टाल-मटोल करने लगा।
परिजनों ने दर्ज कराई शिकायत
युवक के बदले हुए व्यवहार से पीड़िता को अहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसने हिम्मत जुटाकर आपबीती अपने परिजनों को सुनाई। घटना सुनकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे तत्काल पीड़िता को लेकर रामचंद्रपुर थाने पहुंचे और आरोपी के विरुद्ध नामजद शिकायत दर्ज करवाई।
पुलिस की कार्रवाई
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) और दुष्कर्म की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।