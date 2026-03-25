Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | ये हैं महिलाओं के लिए 3 लाभकारी सरकारी योजनाएं, ऐसे उठाएं पूरा फायदा

ये हैं महिलाओं के लिए 3 लाभकारी सरकारी योजनाएं, ऐसे उठाएं पूरा फायदा

Edited By Updated: 25 Mar, 2026 11:27 AM

here are 3 beneficial government schemes for women know how to benefit

यह खबर महिलाओं के लिए चलाई जा रही तीन प्रमुख सरकारी योजनाओं पर आधारित है, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करती हैं। पीएम मुद्रा लोन योजना से महिलाएं आसानी से बिजनेस के लिए लोन ले सकती हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में सब्सिडी के साथ नया...

नेशनल डेस्क : आज के समय में महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। चाहे नौकरी हो, बिजनेस हो या स्वरोजगार महिलाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार भी महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं के जरिए महिलाओं को लोन, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट जैसी सुविधाएं दी जाती हैं, जिससे वे अपना खुद का काम शुरू कर सकें या उसे और बड़ा बना सकें।

अगर आप भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं या अपने मौजूदा काम को विस्तार देना चाहती हैं, तो ये योजनाएं आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। आइए जानते हैं तीन प्रमुख योजनाओं के बारे में विस्तार से।

1. पीएम मुद्रा लोन योजना: छोटे बिजनेस के लिए आसान फंड

प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना उन महिलाओं के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, जो अपना छोटा या मध्यम स्तर का व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं। इस योजना के तहत महिलाओं को अधिकतम 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है।

इस योजना को मुख्य रूप से चार श्रेणियों में बांटा गया है :

और ये भी पढ़े

  • शिशु लोन: 50,000 रुपये तक
  • किशोर लोन: 50,000 से 5 लाख रुपये तक
  • तरुण लोन: 5 लाख से 10 लाख रुपये तक
  • तरुण प्लस: उन्नत स्तर के व्यवसाय के लिए

इस योजना की खास बात यह है कि इससे शुरुआती पूंजी जुटाना आसान हो जाता है। लोन की ब्याज दर अलग-अलग बैंकों के अनुसार तय होती है, लेकिन यह भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के तहत होती है। महिलाएं इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं और इसका लाभ उठाकर अपने व्यवसाय को तेजी से आगे बढ़ा सकती हैं।

2. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP): सब्सिडी के साथ बिजनेस शुरू करें

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) उन महिलाओं के लिए है जो गांव या शहर में नया व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं। इस योजना के तहत सरकार प्रोजेक्ट की लागत पर 15% से 35% तक सब्सिडी देती है, जिससे शुरुआती खर्च का बोझ काफी कम हो जाता है।

इस योजना के तहत:

  • मैन्युफैक्चरिंग (उत्पादन) क्षेत्र में प्रोजेक्ट लागत 50 लाख रुपये तक हो सकती है
  • सर्विस या व्यापार क्षेत्र में 20 लाख रुपये तक का प्रोजेक्ट लिया जा सकता है

सब्सिडी की दर:

  • ग्रामीण क्षेत्रों में: 25% से 35%
  • शहरी क्षेत्रों में: 15% से 25%

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही, स्वयं सहायता समूह (SHG) या सहकारी समिति से जुड़ाव भी जरूरी होता है। यह योजना खासतौर पर महिलाओं को नए बिजनेस अवसर देने और उनकी आय बढ़ाने में मदद करती है।

3. लखपति दीदी योजना: ग्रामीण महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता का रास्ता

लखपति दीदी योजना विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपये की आय तक पहुंचाना है।

इस योजना के तहत महिलाओं को:

  • 5 लाख रुपये तक का लोन
  • ब्याज में रियायत
  • विभिन्न क्षेत्रों में स्किल ट्रेनिंग

जैसे- कृषि, हस्तशिल्प, बैंकिंग और पर्यटन क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे महिलाएं नए कौशल सीखती हैं और अपनी आय बढ़ाने के नए अवसर प्राप्त करती हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला का स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ा होना आवश्यक है। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रेरित करती है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!