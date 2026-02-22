'मन की बात' में बोले पीएम मोदी: AI Summit में भारत की AI में हुई तरक्की और सांस्कृतिक विरासत पर रोशनी डाली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि हाल ही में देश की राजधानी के भारत मंडपम में हुए इंडिया इम्पैक्ट ग्लोबल AI समिट में दुनिया को AI के क्षेत्र में भारत की अद्भुत क्षमताएं देखने को मिलीं।

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि हाल ही में देश की राजधानी के भारत मंडपम में हुए इंडिया इम्पैक्ट ग्लोबल AI समिट में दुनिया को AI के क्षेत्र में भारत की अद्भुत क्षमताएं देखने को मिलीं। अपने साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 131वें एपिसोड में देश को संबोधित करते हुए, PM मोदी ने बताया कि इस दौरान, भारत ने तीन मेड इन इंडिया AI मॉडल भी लॉन्च किए। उन्होंने कहा कि इस समिट में कई देशों के लीडर, इंडस्ट्री एक्सपर्ट, इनोवेटर और स्टार्ट-अप सेक्टर के प्रतिनिधि एक साथ आए। इस समिट ने उन्हें दुनिया के लीडर और बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के CEO से मिलने का मौका दिया।

उन्होंने कहा, "यह समिट इस बात में एक टर्निंग पॉइंट है कि दुनिया भविष्य में AI की ताकत का इस्तेमाल कैसे करेगी।" AI समिट प्रदर्शनी के दौरान, PM मोदी ने दो ऐसे इनोवेशन पर रोशनी डाली, जिन्होंने ग्लोबल लीडर को खास तौर पर प्रभावित किया। पहला अमूल बूथ पर था, जहाँ पशुधन मैनेजमेंट में AI एप्लीकेशन दिखाए गए। उन्होंने बताया कि AI जानवरों के इलाज में कैसे मदद कर रहा है और कैसे 24/7 AI-पावर्ड सिस्टम किसानों को अपने डेयरी ऑपरेशन को ट्रैक करने और जानवरों पर अच्छे से नज़र रखने में मदद कर रहे हैं।

"मैंने दुनिया के नेताओं को कई इनोवेशन दिखाए। मैं खास तौर पर दो बातें बताना चाहूंगा: पहला इनोवेशन अमूल बूथ पर हुआ। यह बताया गया कि AI जानवरों के इलाज में कैसे मदद कर रहा है और कैसे, 24/7 AI असिस्टेंट की मदद से, किसान अपने डेयरी ऑपरेशन और जानवरों पर नज़र रख रहे हैं। दूसरा इनोवेशन भारत की सांस्कृतिक विरासत को बचाने पर फोकस था। दुनिया भर के नेता यह देखकर हैरान थे कि कैसे AI की मदद से हमारे पुराने धर्मग्रंथों, पारंपरिक ज्ञान और मैन्युस्क्रिप्ट्स को आज की पीढ़ी के लिए सुरक्षित और बदला जा रहा है," उन्होंने कहा।

प्रधानमंत्री ने सुश्रुत संहिता डिस्प्ले पर भी ज़ोर दिया, और बताया, "पहले स्टेप में दिखाया गया कि कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से मैन्युस्क्रिप्ट्स की इमेज क्वालिटी को बेहतर बनाया गया और उन्हें पढ़ने लायक बनाया गया। दूसरे स्टेप में इस टेक्स्ट इमेज को मशीन से पढ़े जा सकने वाले फॉर्मेट में बदला गया। इसके बाद, एक AI अवतार बनाया गया, और टेक्स्ट को भारतीय और विदेशी भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया।"



उन्होंने आगे कहा, "दुनिया के नेताओं ने इस मॉडर्न अवतार के ज़रिए भारत के पुराने ज्ञान के बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी दिखाई।" PM मोदी ने ज़ोर दिया कि इस तरह की कोशिशें दुनिया को भारत की टेक्नोलॉजिकल तरक्की और उसकी रिच कल्चरल विरासत दोनों दिखाती हैं। समिट में लॉन्च किए गए तीन मॉडल में शामिल हैं- सर्वम AI के LLMs, ज्ञानी.ai का वचन टेक्स्ट-टू-स्पीच मॉडल, और भारतजेन का Param2 17B मल्टीलिंगुअल फाउंडेशनल मॉडल। 16-20 फरवरी को नई दिल्ली में हुआ AI इम्पैक्ट समिट 2026, AI इम्पैक्ट पर नई दिल्ली डिक्लेरेशन को अपनाने के साथ खत्म हुआ, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल कोऑपरेशन में एक अहम मील का पत्थर है।



इस डिक्लेरेशन को 88 देशों और इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन ने सपोर्ट किया है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल गुड के लिए AI का इस्तेमाल करने पर एक बड़ी ग्लोबल आम सहमति दिखाता है। "सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय" (सभी के लिए वेलफेयर, सभी के लिए हैप्पीनेस) के प्रिंसिपल से गाइडेड, यह डिक्लेरेशन इस बात पर ज़ोर देता है कि AI के फायदे पूरी इंसानियत के साथ बराबर बांटे जाने चाहिए। समिट में देश की आज़ादी का सम्मान करते हुए इंटरनेशनल सहयोग और मल्टीस्टेकहोल्डर एंगेजमेंट बढ़ाने की बात कही गई। इसमें आसान और भरोसेमंद फ्रेमवर्क के ज़रिए AI को आगे बढ़ाने और इस बात पर साझा समझ बनाने पर ज़ोर दिया गया कि AI इंसानियत की कैसे सेवा कर सकता है।