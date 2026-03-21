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ट्रेन की डीजल टंकी में कितने लीटर डीजल आता है? माइलेज जानकर हो जाएंगे हैरान

Edited By Updated: 21 Mar, 2026 03:44 PM

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भारतीय रेलवे की यात्रा में अक्सर प्लेटफॉर्म पर लगे अजीब-से बोर्ड, ब्लैक बॉक्स और ट्रेन के इंटीरियर में रोचक चिह्न देखने को मिलते हैं। शुरुआत में ये चीजें रहस्यमय और अनजानी लगती हैं, लेकिन वास्तव में इनमें से हर चीज का एक खास उद्देश्य होता है।

नेशनल डेस्क: भारतीय रेलवे की यात्रा में अक्सर प्लेटफॉर्म पर लगे अजीब-से बोर्ड, ब्लैक बॉक्स और ट्रेन के इंटीरियर में रोचक चिह्न देखने को मिलते हैं। शुरुआत में ये चीजें रहस्यमय और अनजानी लगती हैं, लेकिन वास्तव में इनमें से हर चीज का एक खास उद्देश्य होता है। इसी तरह, ट्रेन के फ्यूल टैंक के बारे में भी लोगों की जिज्ञासा रहती है कि आखिर इसमें कितने लीटर डीजल आता है और इसका माइलेज कितना होता है।

भारतीय रेलवे का विशाल नेटवर्क
भारतीय रेलवे हर दिन हजारों ट्रेनों का संचालन करता है और यह अपने आप में एक विशाल और अभूतपूर्व नेटवर्क है। रेलवे ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, जैसे तेज़ी से विद्युतीकरण, ट्रेन प्लेटफॉर्म्स का अपग्रेडेशन और LHB कोचों के उत्पादन में वृद्धि। हाल ही में भारतीय रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का शुभारंभ किया और अमृत भारत एक्सप्रेस का विस्तार किया। इसके अलावा ट्रैक अपग्रेडेशन और नई तकनीक का इस्तेमाल भी रेलवे की हालिया उपलब्धियों में शामिल हैं।

ट्रेन के फ्यूल टैंक की क्षमता
ट्रेन के फ्यूल टैंक में ईंधन की मात्रा लोकोमोटिव यानी इंजन के मॉडल पर निर्भर करती है। भारत में विभिन्न प्रकार के लोकोमोटिव इंजन प्रयुक्त होते हैं, इसलिए हर ट्रेन का फ्यूल कैपेसिटी अलग होती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर @Railwayjasoos नामक हैंडल से वायरल हुए वीडियो में बताया गया कि एक सामान्य पैसेंजर ट्रेन के फ्यूल टैंक में लगभग 6100 लीटर डीजल भरा जा सकता है। वीडियो में ट्रेन की टंकी के पास लगे स्केल और वाल्व को दिखाया गया, जिससे इस जानकारी की पुष्टि होती है।

अलग-अलग लोकोमोटिव में ईंधन की मात्रा
पुराने इंजन में लगभग 5000 लीटर डीजल आता है, जबकि पैसेंजर ट्रेन, शताब्दी और राजधानी ट्रेन के फ्यूल टैंक में लगभग 6100 लीटर डीजल भरा जा सकता है। मालगाड़ी या फ्रेट ट्रेन में भी करीब 6000 लीटर डीजल की क्षमता होती है। यह आंकड़ा ट्रेन के मॉडल और इंजन की क्षमता पर निर्भर करता है।

ट्रेन का माइलेज और दूरी
ट्रेन का माइलेज कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे लोड, ढलान और स्पीड। एक बार फ्यूल टैंक फुल होने पर ट्रेन कई सौ किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर सकती है। आम तौर पर एक पैसेंजर ट्रेन को 1 किलोमीटर चलाने के लिए लगभग 4 से 6 लीटर डीजल की आवश्यकता होती है। इस तरह, ट्रेन की फ्यूल क्षमता और माइलेज दोनों ही उसके लोकोमोटिव मॉडल और संचालन के तरीके पर निर्भर करते हैं।

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