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Petrol-Diesel Prices March 18, 2026: आज पेट्रोल-डीजल सस्ता हुआ या महंगा? जानें दिल्ली से लेकर मुंबई तक के ताजा रेट्स

Edited By Updated: 18 Mar, 2026 08:47 AM

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आज बुधवार, 18 मार्च 2026 की सुबह जब सरकारी तेल कंपनियों ने ईंधन के नए दाम जारी किए, तो देश के अलग-अलग हिस्सों से मिली-जुली खबरें सामने आईं। पिछले लंबे समय से भारतीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक ठहराव की स्थिति में हैं, जिसका श्रेय काफी हद...

नेशनल डेस्क: आज बुधवार, 18 मार्च 2026 की सुबह जब सरकारी तेल कंपनियों ने ईंधन के नए दाम जारी किए, तो देश के अलग-अलग हिस्सों से मिली-जुली खबरें सामने आईं। पिछले लंबे समय से भारतीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक ठहराव की स्थिति में हैं, जिसका श्रेय काफी हद तक टैक्स नियंत्रण और वैश्विक तालमेल को जाता है। हालांकि, आज कुछ स्थानीय बदलावों ने निश्चित रूप से ग्राहकों का ध्यान खींचा है।

मेट्रो शहरों का क्या है मिजाज?

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आज सुबह पेट्रोल भरवाना थोड़ा सस्ता हुआ है, जहां 4 पैसे की मामूली सी गिरावट के साथ नया भाव 103.50 रुपये प्रति लीटर पर आ गया है। इसके विपरीत, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थिरता बनी हुई है और यहां कीमतें 94.77 रुपये पर टिकी हैं। चेन्नई और कोलकाता जैसे महानगरों में 4 से 10 पैसे की हल्की बढ़त देखने को मिली है, जो आपकी जेब पर ज्यादा बड़ा बोझ तो नहीं डालेगी, पर स्थिरता में मामूली बदलाव का संकेत जरूर है।

बिहार और झारखंड: कहीं खुशी, कहीं गम

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आज के रेट चार्ट में सबसे ज्यादा हलचल बिहार और झारखंड के शहरों में दिखी। बिहार के गया में रहने वालों के लिए सुबह थोड़ी महंगी रही, जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 34 पैसे तक का इजाफा हुआ। वहीं दूसरी ओर, पड़ोसी राज्य झारखंड के रांची और पूर्वी सिंहभूम के लोगों के लिए अच्छी खबर है। यहाँ ईंधन के दामों में 34 से 66 पैसे तक की बड़ी कटौती दर्ज की गई है, जो दैनिक यात्रियों के लिए एक बड़ी बचत साबित होगी।

डीजल के दाम: स्थिरता के बीच छिटपुट बदलाव

डीजल की कीमतों पर नजर डालें तो मुंबई में कोई बदलाव नहीं हुआ है और यह 90.03 रुपये पर स्थिर बना हुआ है। हालांकि, नोएडा और गुरुग्राम जैसे शहरों में करीब 20 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। झारखंड की राजधानी रांची में डीजल भी आज 34 पैसे सस्ता बिक रहा है, जिससे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को थोड़ी राहत मिली है।

आज यानी 18 मार्च 2026 को भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बड़ा फेरबदल नहीं देखा गया है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में उतार-चढ़ाव और मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बावजूद, भारतीय तेल कंपनियों ने घरेलू कीमतों को काफी हद तक स्थिर रखा है।

आपके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मुंबई में पेट्रोल में 4 पैसे की मामूली गिरावट आई है, जबकि रांची जैसे शहरों में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली में कीमतें पिछले कई दिनों की तरह आज भी अपने पुराने स्तर पर बनी हुई हैं।

पेट्रोल और डीजल के ताजा रेट (प्रति लीटर)

शहर पेट्रोल (₹) डीजल (₹) बदलाव
दिल्ली 94.72 87.62 स्थिर
मुंबई 103.44 89.97 -0.04 (पेट्रोल)
कोलकाता 104.95 91.76 +0.04 (पेट्रोल)
चेन्नई 100.85 92.44 +0.10 (पेट्रोल)
बेंगलुरु 102.86 88.94 स्थिर
नोएडा 94.83 87.96 +0.16 (पेट्रोल)
रांची 97.81 92.56 -0.34 (दोनों)
पटना 105.18 91.43 +0.11 (पेट्रोल)
 

आखिर कीमतों पर लगाम क्यों है?

बीते दो सालों में ईंधन की कीमतों में जो संतुलन दिख रहा है, उसके पीछे केंद्र और राज्यों द्वारा समय-समय पर की गई टैक्स कटौती सबसे अहम है। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों का स्थिर होना और डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की स्थिति भी आम आदमी के बजट को बिगड़ने से बचा रही है।

घर बैठे मिनटों में जानें अपने शहर का रेट

आजकल अपने शहर के लेटेस्ट दाम जानना बहुत आसान है। आपको बस एक SMS करना है:

  • Indian Oil: 'RSP' के साथ अपने शहर का कोड लिखकर 9224992249 पर भेजें।

  • BPCL: 'RSP' लिखकर 9223112222 पर मैसेज करें।

  • HPCL: 'HP Price' लिखकर 9222201122 पर भेजें।

 

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