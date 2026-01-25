पत्नी को उसके Boyfriend के घर रहने के लिए भेजा, हफ्ते बाद खुद भी पहुंच गया वहां, फिर उसने जो किया...

Edited By Rohini Oberoi, Updated: 25 Jan, 2026 03:43 PM

पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है। यहां अवैध संबंधों के शक में एक पति ने अपनी पत्नी की नृशंस हत्या कर दी। चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या करने के बाद आरोपी पति खुद खून से सने कपड़े और हथियार लेकर थाने...

नेशनल डेस्क। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है। यहां अवैध संबंधों के शक में एक पति ने अपनी पत्नी की नृशंस हत्या कर दी। चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या करने के बाद आरोपी पति खुद खून से सने कपड़े और हथियार लेकर थाने पहुंच गया और सरेंडर कर दिया।

खुशियां ढूंढने घर लौटा था पति, मिला धोखा

आरोपी श्रीकांत रॉय केरल में मजदूरी करता था और लंबे समय के बाद अपने घर धूपगुड़ी लौटा था। उसे उम्मीद थी कि घर पर पत्नी और बच्चों का साथ मिलेगा लेकिन घर पहुंचते ही उसे अपनी पत्नी सोमा रॉय बर्मन (32) के प्रेम प्रसंग की खबर मिली। श्रीकांत को पता चला कि उसकी गैर-मौजूदगी में सोमा का पड़ोस के ही एक युवक के साथ अफेयर चल रहा था। घर में रोज झगड़े होने लगे। करीब एक हफ्ते पहले श्रीकांत ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के घर ही रहने के लिए भेज दिया था।

यह भी पढ़ें: 24 वर्षीय युवती को दो जुड़वां भाइयों से हुआ इश्क, एक ही बेड पर सोते हैं तीनों, करती है डबल Romance, बोली- Pregnant हुई तो...

शनिवार की सुबह मचा कोहराम

भले ही श्रीकांत ने पत्नी को अलग कर दिया था लेकिन उसके मन में प्रतिशोध की आग सुलग रही थी। शनिवार सुबह श्रीकांत अचानक सोमा के प्रेमी के घर जा पहुंचा। वहां उसने सोमा पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमला इतना जबरदस्त था कि सोमा को बचने का मौका नहीं मिला और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

कातिल पति का आत्मसमर्पण

हत्या को अंजाम देने के बाद श्रीकांत भागा नहीं। वह हाथ में हथियार और खून से लथपथ हालत में सीधे धूपगुड़ी पुलिस स्टेशन पहुंच गया। वहां मौजूद पुलिसकर्मी भी उसे इस हालत में देखकर दंग रह गए। श्रीकांत ने अपना जुर्म कबूल करते हुए खुद को पुलिस के हवाले कर दिया।

यह भी पढ़ें: ड्राइवर्स के लिए 45 दिन का Golden Period: गलत ट्रैफिक चालान से अब नहीं होगा नुकसान, आप घर बैठे ही...

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी श्रीकांत के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की हत्या से संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस अब यह पता लगा रही है कि यह हत्या अचानक गुस्से (Provocation) में की गई या श्रीकांत ने इसकी योजना पहले से बना रखी थी।