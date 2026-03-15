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Liver Damage Awareness : अगर चेहरे पर नजर आएं ये 5 लक्षण तो समझ लें लिवर को है खतरा, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

Edited By Updated: 15 Mar, 2026 01:48 PM

if these 5 signs appear on your face understand that your liver is at risk

आज की तेज़-तर्रार जिंदगी, तला-भुना खाना, कम शारीरिक गतिविधि और बढ़ता तनाव लिवर से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा रहा है। लिवर कमजोर होने के शुरुआती संकेत अक्सर चेहरे पर दिखते हैं जैसे बार-बार मुंहासे, आंखों के नीचे सूजन, होंठ या जीभ का रंग बदलना, डार्क...

नेशनल डेस्क : आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, बाहर का तला-भुना खाना, शारीरिक गतिविधि की कमी और बढ़ता तनाव लिवर से जुड़ी बीमारियों को बढ़ावा दे रहा है। यह केवल बुजुर्गों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कम उम्र के लोग और विशेषकर युवा भी इसका शिकार हो रहे हैं। लिवर की शुरुआती समस्या के लक्षण अक्सर सामान्य दिखाई देते हैं, इसलिए लोग इन्हें थकान, स्किन प्रॉब्लम या सामान्य स्वास्थ्य कमजोरी समझकर अनदेखा कर देते हैं। सच्चाई यह है कि लिवर कमजोर होने से पहले शरीर कई संकेत देता है, खासकर चेहरे पर। समय पर इन्हें पहचानकर बड़े रोगों से बचा जा सकता है।

लिवर क्यों है जरूरी?

लिवर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह खून को साफ करता है, शरीर से टॉक्सिन और हानिकारक तत्व निकालता है, और खाने से मिलने वाले पोषक तत्वों को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। इसके अलावा लिवर पाचन तंत्र को सुधारने और इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने में अहम भूमिका निभाता है। यदि लिवर कमजोर हो जाए तो शरीर में टॉक्सिन जमा होने लगते हैं। इसका असर त्वचा, पाचन, ऊर्जा स्तर और समग्र स्वास्थ्य पर पड़ता है।

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चेहरे पर दिखने वाले संकेत जो लिवर समस्या का इशारा देते हैं

1. बार-बार मुंहासे या स्किन रैशेज 

बिना किसी स्पष्ट कारण बार-बार पिंपल्स या खुजली होना शरीर में टॉक्सिन जमा होने का संकेत हो सकता है। समय पर डॉक्टर से जांच करवाना जरूरी है।

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2. चेहरे या आंखों के आसपास सूजन

आंखों के नीचे सूजन या चेहरे का फूला हुआ दिखना लिवर की सूजन या फैटी लिवर का संकेत हो सकता है।

3. होंठ या जीभ का रंग बदलना

होंठों का रंग गहरा या हल्का नीला दिखना ब्लड सर्कुलेशन में गड़बड़ी और लिवर फंक्शन प्रभावित होने का संकेत हो सकता है।

4. डार्क सर्कल और बेजान त्वचा

लगातार थकान, आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरे की चमक कम होना लिवर की कमजोरी का संकेत है।

त्वचा का पीला पड़ना

कुछ मामलों में हल्का पीला रंग त्वचा या आंखों में दिखाई देना जॉन्डिस या लिवर समस्या का शुरुआती संकेत हो सकता है।

लिवर को स्वस्थ रखने के आसान उपाय

  • संतुलित आहार - हरी सब्जियां, मौसमी फल, चुकंदर, हल्दी और आंवला जैसी चीजें लिवर के लिए लाभकारी हैं।
  • जंक और तला-भुना भोजन कम करें - प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा तला-भुना और फैटी खाना लिवर को नुकसान पहुंचाता है।
  • शराब और धूम्रपान से दूरी - शराब और धूम्रपान लिवर कैंसर जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकते हैं।
  • पानी की पर्याप्त मात्रा - रोजाना 2–3 लीटर पानी पीना चाहिए ताकि शरीर से गंदे तत्व बाहर निकल सकें।
  • नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद - एक्सरसाइज और पर्याप्त नींद लिवर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं।
  • समय-समय पर हेल्थ चेकअप - लिवर की समस्याओं को शुरुआती स्तर पर पहचानने के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच जरूरी है।

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