Lung Cancer Awareness : अगर 2–3 हफ्तों तक बना रहे ये 1 लक्षण तो हो सकता है फेफड़ों के कैंसर का शुरुआती संकेत

Edited By Mehak, Updated: 22 Mar, 2026 04:50 PM

फेफड़ों का कैंसर एक खतरनाक बीमारी है, जिसे साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि इसके शुरुआती लक्षण सामान्य लगते हैं। लगातार खांसी, बलगम में खून, सीने में दर्द, सांस फूलना और आवाज में बदलाव इसके संकेत हो सकते हैं। अगर ये लक्षण 2–3 हफ्तों तक बने रहें, तो...

नेशनल डेस्क : फेफड़ों का कैंसर एक गंभीर बीमारी है, जिसे अक्सर 'साइलेंट किलर' कहा जाता है। इसका कारण यह है कि इसके शुरुआती लक्षण सामान्य बीमारियों जैसे दिखाई देते हैं, जिससे समय रहते इसकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है। यह कैंसर फेफड़ों में शुरू होकर धीरे-धीरे शरीर के अन्य हिस्सों तक भी फैल सकता है, इसलिए शुरुआती संकेतों को समझना बेहद जरूरी है।

क्या खांसी है पहला संकेत?

फेफड़ों के कैंसर का एक आम शुरुआती लक्षण लगातार खांसी हो सकता है। अगर खांसी 2 से 3 हफ्तों तक बनी रहे और धीरे-धीरे बढ़ती जाए, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हालांकि हर खांसी कैंसर का संकेत नहीं होती, लेकिन लंबे समय तक रहने वाली खांसी जांच की मांग करती है।

फेफड़ों के कैंसर के 7 प्रमुख शुरुआती लक्षण

1. लगातार खांसी - लंबे समय तक बनी रहने वाली खांसी, जो ठीक न हो, एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकती है।

2. बलगम में खून आना - अगर खांसी के साथ खून आने लगे, तो यह गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है और तुरंत जांच करानी चाहिए।

3. सीने में दर्द - खांसते, हंसते या गहरी सांस लेते समय सीने में दर्द महसूस होना भी एक लक्षण हो सकता है।

4. आवाज में बदलाव - आवाज भारी होना या उसमें बदलाव आना भी इस बीमारी का संकेत हो सकता है।

5. सांस फूलना - साधारण काम करने पर भी सांस फूलने लगे, तो यह फेफड़ों की समस्या का संकेत हो सकता है।

6. बार-बार संक्रमण - निमोनिया या ब्रोंकाइटिस जैसे सांस संबंधी संक्रमण बार-बार होना भी चिंता का कारण हो सकता है।

7. भूख में कमी - अचानक भूख कम होना और वजन गिरना भी इसके संकेतों में शामिल है।

लक्षण दिखें तो क्या करें?

अगर ऊपर बताए गए लक्षणों में से 2 या 3 लक्षण लगातार 2–3 हफ्तों तक बने रहते हैं, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। शुरुआती जांच के लिए एक्स-रे या सीटी स्कैन कराया जा सकता है। समय पर जांच और इलाज शुरू करने से बीमारी को नियंत्रित करने की संभावना बढ़ जाती है।

समय पर पहचान ही बचाव

विशेषज्ञों का मानना है कि फेफड़ों के कैंसर में जल्दी पहचान ही सबसे बड़ा बचाव है। लक्षणों को नजरअंदाज न करें और समय पर चिकित्सा सलाह लें, ताकि गंभीर स्थिति से बचा जा सके।