अब घर बैठे बन जाएगा आपका लर्निंग लाइसेंस, जानिए सरल प्रक्रिया

Edited By Mehak, Updated: 22 Mar, 2026 06:27 PM

अब लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए RTO जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन सेवाओं में लर्निंग लाइसेंस का विकल्प चुनना होता है। जरूरी जानकारी भरने, दस्तावेज अपलोड करने और फीस जमा...

नेशनल डेस्क : अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, तो सिर्फ स्टेयरिंग संभालना ही काफी नहीं होता। कानूनी रूप से सड़क पर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है, और इसकी शुरुआत लर्निंग लाइसेंस से होती है। अच्छी बात यह है कि अब इस प्रक्रिया के लिए आपको RTO के बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

लर्निंग लाइसेंस क्यों है जरूरी?

लर्निंग लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस पाने का पहला कदम होता है। यह आपको वाहन चलाने की अनुमति देता है, लेकिन कुछ नियमों के साथ। अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते पकड़ा जाता है, तो उसे जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर है कि पहले सही तरीके से लर्निंग लाइसेंस बनवा लिया जाए।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना अब बेहद आसान हो गया है। इसके लिए आपको परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

वेबसाइट पर जाकर Online Services सेक्शन चुनें

फिर Driving License Related Services पर क्लिक करें

इसके बाद अपना राज्य चुनें

अब Apply for Learner Licence विकल्प पर क्लिक करें

इसके बाद आपको यह पुष्टि करनी होती है कि आपके पास पहले से कोई लाइसेंस नहीं है। फिर आप वाहन की कैटेगरी (जैसे दोपहिया या चारपहिया) का चयन करते हैं।

फॉर्म भरने से लेकर टेस्ट तक की प्रक्रिया

आवेदन प्रक्रिया में अगला चरण फॉर्म भरने का होता है। आप आधार कार्ड के साथ या बिना आधार के आवेदन कर सकते हैं। आधार से लिंक करने पर आपकी कई जानकारी स्वतः भर जाती है।

अपनी व्यक्तिगत जानकारी और पता भरें

जरूरी दस्तावेज अपलोड करें

ऑनलाइन फीस जमा करें

इसके बाद आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना होता है, जिसमें ट्रैफिक नियमों और संकेतों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। यह टेस्ट पास करने पर आपका लर्निंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है, जिसे आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।

किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?

लर्निंग लाइसेंस के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

आयु प्रमाण (Age Proof)

पता प्रमाण (Address Proof)

पासपोर्ट साइज फोटो

कुछ मामलों में मेडिकल सर्टिफिकेट

अगर आप आधार कार्ड का उपयोग करते हैं, तो दस्तावेजों की प्रक्रिया आसान हो जाती है क्योंकि कई जानकारी पहले से सत्यापित होती है।

आसान और सुविधाजनक प्रक्रिया

ऑनलाइन सुविधा के कारण अब लर्निंग लाइसेंस बनवाना पहले से कहीं ज्यादा सरल हो गया है। इससे समय की बचत होती है और प्रक्रिया भी पारदर्शी बनती है। सही जानकारी और दस्तावेजों के साथ आप आसानी से घर बैठे लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।