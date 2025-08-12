Income Tax Law: क्या कहता है इनकम टैक्स का नया नियम? जानें किसे मिलेगा ज्यादा फायदा?

भारत के इनकम टैक्स कानून में 64 साल बाद एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 11 अगस्त 2025 को न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 को लोकसभा में पेश किया जो महज़ 4 मिनट के भीतर ही पास हो गया। यह बिल अब पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह...

नेशनल डेस्क। भारत के इनकम टैक्स कानून में 64 साल बाद एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 11 अगस्त 2025 को न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 को लोकसभा में पेश किया जो महज़ 4 मिनट के भीतर ही पास हो गया। यह बिल अब पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। हालांकि यह बिल अभी राज्यसभा से पास होना और राष्ट्रपति की मुहर लगना बाकी है जिसके बाद ही यह कानून बनेगा।

क्या हैं इस नए बिल की खास बातें?

इस नए बिल को तैयार करने के लिए एक प्रवर समिति ने लगभग 4 महीनों तक काम किया और 285 सुझावों के साथ 4,500 पन्नों की रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इसके बाद सरकार ने इसे और बेहतर करके 535 सेक्शन और 16 शेड्यूल के साथ नया बिल पेश किया।

➤ सरल भाषा: इस बिल में सबसे ज़्यादा ध्यान कानून की भाषा को सरल और आसान बनाने पर दिया गया है ताकि आम आदमी भी इसे आसानी से समझ सके।

➤ नया टर्म: पुराने और मुश्किल शब्दों जैसे "प्रीवियस ईयर" और "एसेसमेंट ईयर" की जगह अब एक नया और आसान शब्द "टैक्स ईयर" लाया गया है।

➤ CBDT को ज़्यादा पावर: इस बिल में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) को और ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं ताकि वह आज की डिजिटल अर्थव्यवस्था के हिसाब से नियम बना सके और टैक्स सिस्टम को और ज़्यादा पारदर्शी बना सके।

इस नए बिल का मकसद पुराने और उलझाने वाले नियमों को हटाकर एक साफ और आधुनिक टैक्स सिस्टम लाना है जिससे टैक्स से जुड़े विवाद कम हो सकें।