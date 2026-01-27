India-EU FTA 2026: India-EU के बीच हुआ FTA का ऐलान

Main Menu

Edited By Updated: 27 Jan, 2026 12:40 PM

भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच 18 साल से चल रहा इंतज़ार खत्म हो गया है। पीएम मोदी ने गोवा में आयोजित 'इंडिया एनर्जी वीक 2026' के दौरान दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौतों में से एक (FTA) का ऐलान किया। इसे "मदर ऑफ ऑल डील्स" (सब सौदों की जननी)...

India-EU FTA 2026: भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच 18 साल से चल रहा इंतज़ार खत्म हो गया है। पीएम मोदी ने गोवा में आयोजित 'इंडिया एनर्जी वीक 2026' के दौरान दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौतों में से एक (FTA) का ऐलान किया। इसे "मदर ऑफ ऑल डील्स" (सब सौदों की जननी) कहा जा रहा है।

पीएम मोदी ने किया भारत-EU ऐतिहासिक ट्रेड डील का शंखनाद

मंगलवार, 27 जनवरी 2026 को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस समझौते का ऐलान करते हुए इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। यह समझौता न केवल भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों और यूरोपीय नागरिकों के लिए नए आर्थिक अवसर पैदा करेगा।

इस महा-समझौते की 5 बड़ी बातें:

1.      विशाल कवरेज: यह डील दुनिया की GDP के लगभग 25% और वैश्विक व्यापार के एक-तिहाई हिस्से को कवर करती है।

2.      निर्यात को पंख: कपड़ा, चमड़ा और रत्न-आभूषण जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को अब यूरोपीय बाजारों में 'जीरो-ड्यूटी' (बिना टैक्स) एंट्री मिल सकेगी।

3.      सस्ती होंगी विदेशी कारें: भारत ने यूरोपीय कारों पर लगने वाली भारी इंपोर्ट ड्यूटी (110%) को घटाकर 40% करने का प्रस्ताव दिया है, जिससे लग्जरी कारें सस्ती होंगी।

4.      ऊर्जा साझेदारी: समझौते में ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी तकनीक पर विशेष ध्यान दिया गया है।

5.      ब्रिटेन डील का साथ: यह समझौता पिछले साल हुए भारत-UK ट्रेड डील को भी मजबूती देगा, जिससे पूरे यूरोप के साथ भारत का व्यापार आसान हो जाएगा।

गोवा से शुरू हुआ ऊर्जा का नया सफर

इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन गोवा में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया। उन्होंने बताया कि भारत ने एथेनॉल ब्लेंडिंग (20%) के जरिए पिछले दशक में करीब $19.3 बिलियन की विदेशी मुद्रा बचाई है। इस मौके पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि भारत अब दुनिया के टॉप 5 पेट्रोलियम निर्यातक देशों में शामिल है।

"भारत और ईयू प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि साझीदार हैं। यह समझौता हमारे औद्योगिक और तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

 

