Insurance: अब सिर्फ 45 पैसे में मिल रहा है 10 लाख का इंश्योरेंस, जानें शर्तें और फायदे

Edited By Anu Malhotra,Updated: 10 Aug, 2025 08:50 AM

नई दिल्ली: रेल सफर के दौरान दुर्घटनाएं कब और कैसे हो जाएं, कोई नहीं जानता। ऐसे में अगर किसी यात्री के पास बीमा नहीं हो, तो मुश्किलें दोगुनी हो सकती हैं। लेकिन अब भारतीय रेलवे यात्रियों को सिर्फ 45 पैसे में 10 लाख रुपये तक का ट्रैवल इंश्योरेंस दे रहा है — और वो भी एक साधारण ऑनलाइन बुकिंग के साथ। यह सुविधा भारतीय रेलवे की ऑनलाइन टिकटिंग सेवा IRCTC के माध्यम से उपलब्ध है, जो न केवल बेहद किफायती है, बल्कि यात्रियों को आर्थिक रूप से भी सुरक्षित बनाती है।

45 पैसे में जबरदस्त सुरक्षा कवर
अगर आप IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए टिकट बुक करते हैं, तो आपको टिकट बुकिंग के समय एक "ट्रैवल इंश्योरेंस" का विकल्प दिखाई देता है। इसे सिलेक्ट करते ही आपके टिकट के साथ मात्र ₹0.45 जोड़ दिए जाते हैं और आप हो जाते हैं 10 लाख रुपये तक के बीमा कवर के हकदार।
यह योजना भारतीय रेलवे और भारत की प्रमुख बीमा कंपनियों की साझेदारी में चलाई जा रही है।

 कौन उठा सकता है इस सुविधा का लाभ?
-इस बीमा योजना के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं:
-बीमा केवल कन्फर्म या RAC टिकट वाले यात्रियों को ही मिलेगा।
-टिकट IRCTC की वेबसाइट या ऐप से ऑनलाइन बुक किया होना चाहिए।
-रेलवे स्टेशन के काउंटर से खरीदी गई टिकट या वेटिंग लिस्ट टिकट वालों को यह सुविधा नहीं मिलेगी।
-5 साल से कम उम्र के बच्चे और विदेशी नागरिक, जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से टिकट लेते हैं, भी इस बीमा के दायरे में नहीं आते।

कैसे मिलेगा बीमा और क्या है प्रक्रिया?
-टिकट बुकिंग के समय इंश्योरेंस ऑप्शन को टिक करें
-टिकट बुक होने के बाद बीमा कंपनी की ओर से SMS/Email के जरिए पॉलिसी डिटेल्स भेजी जाएंगी
-बीमा वैध बनाने के लिए नामिनी की जानकारी अपडेट करना जरूरी होता है, जिसके लिए लिंक भेजा जाता है
-क्लेम की स्थिति में यात्री या नामित व्यक्ति को सीधे बीमा कंपनी से संपर्क करना होता है — IRCTC इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होता

 किस तरह की घटनाएं होंगी कवर?
इस बीमा के अंतर्गत निम्न घटनाओं पर कवरेज मिलता है:

हादसा या स्थिति    बीमा राशि (₹ में)
मृत्यु    10 लाख
स्थायी पूर्ण अपंगता    10 लाख
आंशिक स्थायी अपंगता    7.5 लाख तक
अस्पताल में इलाज खर्च    2 लाख तक
शव को घर पहुंचाने का खर्च    10,000

यह बीमा सिर्फ ट्रेन दुर्घटनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि पटरी से उतरना, टक्कर, विस्फोट, आतंकी हमला या कोई अन्य अप्रत्याशित घटना भी इसके अंतर्गत आती है।

क्लेम कैसे करें?
यदि कोई हादसा होता है, तो बीमाधारक या उसका नॉमिनी निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाए:
बीमा कंपनी से सीधे संपर्क करें (SMS या ईमेल में लिंक भेजा जाता है)
सभी जरूरी दस्तावेज जमा करें (जैसे टिकट कॉपी, पहचान पत्र, FIR, मेडिकल रिपोर्ट आदि)
IRCTC सिर्फ बीमा सुविधा की पेशकश करता है — क्लेम प्रक्रिया में शामिल नहीं होता

 छोटी राशि, बड़ी सुरक्षा: क्यों जरूरी है यह बीमा?
रेलवे हादसों की खबरें कभी भी सुर्खियों में आ सकती हैं। ऐसे में यह बेहद कम प्रीमियम वाला बीमा यात्रियों के लिए बड़ा सुरक्षा कवच बन सकता है। 45 पैसे खर्च कर यदि कोई परिवार दुर्घटना के बाद 10 लाख की मदद पा सकता है, तो यह निश्चित रूप से भारत के हर रेल यात्री को अपनानी चाहिए।

 अब जब भी टिकट बुक करें, इस इंश्योरेंस को न भूलें!
IRCTC का यह ट्रैवल इंश्योरेंस न सिर्फ आर्थिक राहत देता है, बल्कि यात्रियों को मानसिक रूप से भी सुरक्षित महसूस कराता है। अगली बार जब आप ट्रेन टिकट बुक करें, तो इस इंश्योरेंस विकल्प को ज़रूर चुनें — क्योंकि सिर्फ आधे रुपए में मिल रही है 10 लाख की सुरक्षा!
 

