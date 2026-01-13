Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Indigo का बड़ा ऐलान- ₹1499 में भर सकेंगे उड़ान और ₹1 में बच्चे कर सकेंगे सफर, साथ ही मिलेंगे ये खास ऑफर्स!

Indigo का बड़ा ऐलान- ₹1499 में भर सकेंगे उड़ान और ₹1 में बच्चे कर सकेंगे सफर, साथ ही मिलेंगे ये खास ऑफर्स!

Edited By Updated: 13 Jan, 2026 06:54 PM

indigo s biggest sale fly at 1 499 and take your infant for just 1

हवाई सफर का सपना देखने वालों के लिए नए साल का सबसे बड़ा तोहफा आ गया है। भारत की दिग्गज एयरलाइन इंडिगो (IndiGo) ने अपनी स्पेशल सेल शुरू की है, जिसमें घरेलू उड़ानों का शुरुआती किराया ट्रेन के एसी कोच से भी कम मात्र ₹1,499 रखा गया है। वहीं, जो लोग विदेश...

IndiGo Sale 2026: हवाई सफर का सपना देखने वालों के लिए नए साल का सबसे बड़ा तोहफा आ गया है। भारत की दिग्गज एयरलाइन इंडिगो (IndiGo) ने अपनी स्पेशल सेल शुरू की है, जिसमें घरेलू उड़ानों का शुरुआती किराया ट्रेन के एसी कोच से भी कम मात्र ₹1,499 रखा गया है। वहीं, जो लोग विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं, उनके लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के टिकट ₹4,499 से शुरू हो रहे हैं।

PunjabKesari

बच्चों के लिए 'मैजिकल' ऑफर

इस सेल की सबसे अनूठी बात छोटे बच्चों (0-24 महीने) के लिए है। इंडिगो के आधिकारिक प्लेटफॉर्म से बुकिंग करने पर शिशु मात्र ₹1 के टोकन किराए पर उड़ान भर सकेंगे। यह ऑफर विशेष रूप से उन युवा परिवारों के लिए है जो छुट्टियों की प्लानिंग कर रहे हैं।

और ये भी पढ़े

PunjabKesari

इस समय पर करवा सकेंगे बुक टिकट

यात्रियों को बुकिंग के लिए केवल 16 जनवरी 2026 तक का समय दिया गया है। इस सेल के तहत बुक किए गए टिकटों पर 20 जनवरी से 30 अप्रैल 2026 के बीच यात्रा की जा सकती है। ध्यान रहे कि इस डिस्काउंट का लाभ लेने के लिए यात्रा की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले टिकट बुक करना जरूरी है।

PunjabKesari

एक्स्ट्रा सुविधाओं पर 70% तक की बचत

एयरलाइन ने यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कई एड-ऑन सेवाओं पर भी छूट का पिटारा खोला है:

  • सिक्स-ई ऐड-ऑन्स: चुनिंदा सर्विस पर 70% तक की छूट।
  •  बैगेज और सीट: प्री-पेड एक्स्ट्रा बैगेज पर 50% और स्टैंडर्ड सीट सिलेक्शन पर 15% की रियायत।
  •  इमरजेंसी XL सीटें: ज्यादा लेगरूम वाली सीटें मात्र ₹500 से शुरू।
  • इंडिगो स्ट्रेच: प्रीमियम बिजनेस क्लास अनुभव के लिए किराया ₹9,999 से शुरू।
  •  

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!