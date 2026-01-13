Indigo का बड़ा ऐलान- ₹1499 में भर सकेंगे उड़ान और ₹1 में बच्चे कर सकेंगे सफर, साथ ही मिलेंगे ये खास ऑफर्स!

Edited By Radhika, Updated: 13 Jan, 2026 06:54 PM

हवाई सफर का सपना देखने वालों के लिए नए साल का सबसे बड़ा तोहफा आ गया है। भारत की दिग्गज एयरलाइन इंडिगो (IndiGo) ने अपनी स्पेशल सेल शुरू की है, जिसमें घरेलू उड़ानों का शुरुआती किराया ट्रेन के एसी कोच से भी कम मात्र ₹1,499 रखा गया है। वहीं, जो लोग विदेश...

IndiGo Sale 2026: हवाई सफर का सपना देखने वालों के लिए नए साल का सबसे बड़ा तोहफा आ गया है। भारत की दिग्गज एयरलाइन इंडिगो (IndiGo) ने अपनी स्पेशल सेल शुरू की है, जिसमें घरेलू उड़ानों का शुरुआती किराया ट्रेन के एसी कोच से भी कम मात्र ₹1,499 रखा गया है। वहीं, जो लोग विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं, उनके लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के टिकट ₹4,499 से शुरू हो रहे हैं।

बच्चों के लिए 'मैजिकल' ऑफर

इस सेल की सबसे अनूठी बात छोटे बच्चों (0-24 महीने) के लिए है। इंडिगो के आधिकारिक प्लेटफॉर्म से बुकिंग करने पर शिशु मात्र ₹1 के टोकन किराए पर उड़ान भर सकेंगे। यह ऑफर विशेष रूप से उन युवा परिवारों के लिए है जो छुट्टियों की प्लानिंग कर रहे हैं।

इस समय पर करवा सकेंगे बुक टिकट

यात्रियों को बुकिंग के लिए केवल 16 जनवरी 2026 तक का समय दिया गया है। इस सेल के तहत बुक किए गए टिकटों पर 20 जनवरी से 30 अप्रैल 2026 के बीच यात्रा की जा सकती है। ध्यान रहे कि इस डिस्काउंट का लाभ लेने के लिए यात्रा की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले टिकट बुक करना जरूरी है।

एक्स्ट्रा सुविधाओं पर 70% तक की बचत

एयरलाइन ने यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कई एड-ऑन सेवाओं पर भी छूट का पिटारा खोला है: