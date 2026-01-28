Main Menu

Love Insurance: लव इंश्योरेंस ने बदल दी जिंदगी, महिला बनी 50 गुना अमीर, जानें क्या है ये नई पॉलिसी

insurance products love insurance insurance policy insurance companies

इंटरनेशनल डेस्क: चीन में पेश किया गया एक अजीबो-गरीब इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जिसे ‘लव इंश्योरेंस’ कहा जाता है, अचानक से वायरल हो गया है। कहानी एक महिला वू की है, जिन्होंने 2016 में इस पॉलिसी को सिर्फ 199 युआन (US$28) में खरीदा था। लगभग 10 साल बाद, इस छोटी निवेश पर उन्हें 10,000 युआन (US$1,400) का फायदा हुआ, यानी उनके ओरिजिनल निवेश का लगभग 50 गुना रिटर्न।

Love Insurance क्या है?

लव इंश्योरेंस एक छोटा लेकिन काफी चर्चा में रहने वाला इंश्योरेंस प्रोडक्ट था। इसे 2015-16 में कुछ चीनी इंश्योरेंस कंपनियों ने लॉन्च किया था। यह पारंपरिक हेल्थ, लाइफ या प्रॉपर्टी इंश्योरेंस की तरह नहीं था। इसका मकसद रोमांटिक रिलेशनशिप्स को सपोर्ट करना था। इसे खासकर कॉलेज स्टूडेंट्स और युवा कपल्स को टारगेट करके बनाया गया था।

इसका आइडिया बेहद आसान था: अगर कोई कपल लंबे समय तक साथ रहता है और अंत में शादी कर लेता है, तो उन्हें फाइनेंशियल इनाम मिलता। लेकिन अगर रिश्ता टूट जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी कोई पेमेंट नहीं करती।

Policy की मुख्य शर्त

इस पॉलिसी में एक विशेष नियम था। कपल को उसी पार्टनर से पॉलिसी लेने के बाद शादी करनी थी। शादी की अवधि पॉलिसी खरीदने के 3 साल बाद से लेकर 10 साल के अंदर होनी चाहिए थी। केवल इस तय समय में रजिस्टर्ड शादी को ही वैध माना गया और इनाम के लिए योग्य ठहराया गया।

Couples को क्या मिलता था

जो Couples इस शर्त को पूरा करते थे, उन्हें तीन विकल्पों में से कोई एक चुनने का मौका मिलता:

  • 10,000 गुलाब

  • 0.5 कैरेट का डायमंड रिंग

  • या लगभग 10,000 युआन का कैश इनाम

इनाम को भावनात्मक और मटेरियल दोनों तरह से आकर्षक बनाया गया था।

कंपनियों ने क्यों पेश किया यह प्रोडक्ट

इंश्योरेंस कंपनियों के लिए यह एक कैलकुलेटेड रिस्क था। उनके डेटा के अनुसार, 98% से ज्यादा कॉलेज रिलेशनशिप 3 साल के भीतर टूट जाती हैं। इसका मतलब था कि ज्यादातर मामलों में कंपनी प्रीमियम तो ले जाएगी, लेकिन कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। केवल कुछ ही कपल्स इतने लंबे समय तक साथ रहेंगे कि पॉलिसी क्लेम के लिए योग्य होंगे।

क्यों बंद किया गया यह प्रोडक्ट

हालांकि यह पॉलिसी लोगों में लोकप्रिय थी, चीनी सरकार ने इसे सही इंश्योरेंस उत्पाद नहीं माना। 2017-18 के बीच, लव इंश्योरेंस पर बैन लगा दिया गया। सरकारी अधिकारियों का कहना था कि यह असली रिस्क कवर करने वाला उत्पाद नहीं था, बल्कि इसे जुए और मार्केटिंग के तौर पर ज्यादा देखा गया।

