IDFC FIRST Bank में 590 करोड़ का बड़ा Scam, सरकारी खातों में गड़बड़ी, 4 अधिकारी सस्पेंड

लगभग 590 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी का खुलासा होने के बाद हरियाणा सरकार ने रविवार को IDFC FIRST Bank और AU Small Finance Bank को तत्काल प्रभाव से सरकारी कामकाज संभालने से प्रतिबंधित कर दिया। एक आधिकारिक परिपत्र में, राज्य सरकार ने कहा कि दोनों...

IDFC First Bank: लगभग 590 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी का खुलासा होने के बाद हरियाणा सरकार ने रविवार को IDFC First Bank और AU Small Finance Bank को तत्काल प्रभाव से सरकारी कामकाज संभालने से प्रतिबंधित कर दिया। एक आधिकारिक परिपत्र में, राज्य सरकार ने कहा कि दोनों बैंकों को अगले आदेश तक हरियाणा में किसी भी प्रकार के सरकारी लेनदेन करने से रोक दिया गया है। इसने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को जमा, निवेश या किसी भी अन्य वित्तीय लेनदेन के लिए इन बैंकों का उपयोग बंद करने का निर्देश दिया।

अधिकारियों को दोनों बैंकों में मौजूद खातों में जमा राशि को तुरंत स्थानांतरित करने और उन्हें बंद करने का निर्देश दिया गया है। वित्त विभाग ने सावधि जमा संबंधी निर्देशों के पालन में हुई चूक की ओर इशारा किया। विभाग ने पाया कि कुछ मामलों में, लचीली जमा योजनाओं या उच्च ब्याज दर वाली सावधि जमा योजनाओं में निवेश किए जाने वाले फंड को कथित तौर पर बचत खातों में रखा गया था, जिससे कम रिटर्न मिला और राज्य को वित्तीय नुकसान हुआ।

4 संदिग्ध अधिकारियों को जांच पूरी होने तक बर्खास्त

मामले की गंभीरता को देखते हुए बैंक ने त्वरित और कड़े कदम उठाए हैं। हाल ही में हुई घटनाओं की विस्तृत निगरानी और फॉलो-अप के लिए 20 फरवरी को बोर्ड की स्पेशल कमिटी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इसके पश्चात, 21 फरवरी को ऑडिट कमिटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी पूरी स्थिति से अवगत कराया गया।

अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए, संलिप्तता के दायरे में आए 4 संदिग्ध अधिकारियों को जांच पूरी होने तक बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही, बैंक निष्पक्ष जांच हेतु एक स्वतंत्र बाहरी एजेंसी के माध्यम से फोरेंसिक ऑडिट कराने की प्रक्रिया में है। इस संबंध में पुलिस में औपचारिक शिकायत भी दर्ज करा दी गई है।



विभागों को अनुमोदित जमा शर्तों का सख्ती से पालन करने, बैंकों द्वारा अनुपालन की नियमित रूप से जांच करने, मासिक मिलान करने और किसी भी विसंगति की रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। सभी मिलान 31 मार्च, 2026 तक पूरे किए जाने चाहिए और एक प्रमाणित अनुपालन रिपोर्ट 4 अप्रैल, 2026 तक जमा करनी होगी। यह कार्रवाई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक द्वारा एक नियामक फाइलिंग में खुलासा करने के बाद की गई है कि उसने अपनी चंडीगढ़ शाखा के माध्यम से संचालित हरियाणा सरकार से जुड़े कुछ खातों में लगभग 590 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का पता लगाया है।

बैंक ने कहा कि शाखा के कुछ कर्मचारियों द्वारा प्रथम दृष्टया अनधिकृत और धोखाधड़ी वाली गतिविधियां की गई हैं, जिनमें संभवतः अन्य व्यक्ति या संस्थाएँ भी शामिल हैं। बैंक के अनुसार, यह मामला तब सामने आया जब हरियाणा सरकार के एक विभाग ने अपना खाता बंद करने और उसकी शेष राशि दूसरे बैंक में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया। इस प्रक्रिया के दौरान, खाते में उल्लिखित राशि और वास्तविक शेष राशि में विसंगतियाँ पाई गईं। 18 फरवरी से अन्य सरकारी खातों में भी इसी तरह की विसंगतियां पाई गईं। IDFC First Bank ने स्पष्ट किया कि उसकी प्रारंभिक आंतरिक समीक्षा से पता चलता है कि यह मामला चंडीगढ़ शाखा द्वारा संचालित हरियाणा सरकार से जुड़े खातों के एक विशिष्ट समूह तक ही सीमित है और अन्य ग्राहकों को प्रभावित नहीं करता है।

चिन्हित खातों में मिलान के तहत कुल राशि लगभग 590 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, और अंतिम आंकड़ा आगे की जांच और संभावित वसूली के बाद निर्धारित किया जाएगा। जांच लंबित रहने तक चार बैंक अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। बैंक ने कहा कि वह दोषियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक, दीवानी और आपराधिक कार्रवाई करेगा। वसूली प्रयासों के तहत, बैंक ने कुछ लाभार्थी बैंकों को संदिग्ध खातों में शेष राशि पर ग्रहणाधिकार अंकित करने के लिए अनुरोध भी जारी किए हैं। वैधानिक लेखा परीक्षकों को सूचित कर दिया गया है और एक स्वतंत्र बाहरी एजेंसी फोरेंसिक ऑडिट करेगी।