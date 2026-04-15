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Income Tax का बड़ा कदम: TDS के लिए नया 'Form 141' जारी, चार पुराने फॉर्मों की ली जगह

Edited By Updated: 15 Apr, 2026 01:00 PM

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Income Tax ने फॉर्म 141 पेश किया है, जो एक समेकित चालान-सह-विवरण है और विभिन्न प्रकार के लेन-देनों के लिए चार अलग-अलग टीडीएस फॉर्मों का स्थान लेता है। नया फॉर्म फॉर्म 26QB, फॉर्म 26QC, फॉर्म 26QD और फॉर्म 26QE को मिलाता है, जिनका उपयोग पहले क्रमशः...

नई दिल्ली: Income Tax ने फॉर्म 141 पेश किया है, जो एक समेकित चालान-सह-विवरण है और विभिन्न प्रकार के लेन-देनों के लिए चार अलग-अलग टीडीएस फॉर्मों का स्थान लेता है। नया फॉर्म फॉर्म 26QB, फॉर्म 26QC, फॉर्म 26QD और फॉर्म 26QE को मिलाता है, जिनका उपयोग पहले क्रमशः संपत्ति खरीद पर टीडीएस, किराए पर TDS, ठेकेदारों या पेशेवरों को भुगतान पर TDS और आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर टीडीएस दाखिल करने के लिए किया जाता था।

संशोधित नियमों के तहत, फॉर्म 141 का उपयोग 50,000 रुपये प्रति माह से अधिक के किराए के भुगतान और 50 लाख रुपये या उससे अधिक मूल्य की संपत्ति खरीद पर TDS की रिपोर्ट करने और जमा करने के लिए किया जाना चाहिए। इसके अलावा, इस फॉर्म का उपयोग उन व्यक्तियों या हिंदू अविभाजित परिवारों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपये से अधिक के पेशेवर, कमीशन या संविदा श्रम भुगतानों की रिपोर्ट करने के लिए किया जाना चाहिए जो कर लेखापरीक्षा के अधीन नहीं हैं।

कुछ निश्चित स्तरों के अधीन, cryptocurrency या NFT जैसी वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों (VDA) के लिए किए गए भुगतान भी अनुसूची D में इस फॉर्म के अंतर्गत आते हैं। फॉर्म भरने वाले करदाताओं को कटौतीकर्ता और कटौती प्राप्तकर्ता के पैन विवरण, पता, मोबाइल नंबर और दोनों पक्षों की ईमेल आईडी की आवश्यकता होगी। सेवाओं की प्रकृति और भुगतान या हस्तांतरण के तरीके के आधार पर लेनदेन का विवरण भी आवश्यक है। Form 141 को ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से ई-पे टैक्स सेक्शन में पैन का उपयोग करके और संबंधित अनुसूचियों का चयन करके भरा जा सकता है। फिर आवश्यक विवरण भरें, ऑनलाइन भुगतान करें, फॉर्म जमा करें और चालान-सह-विवरण डाउनलोड करें।

विश्लेषकों का कहना है कि Form 141 में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है - फॉर्म भरने के लिए आवश्यक फॉर्मों की संख्या खरीदारों की संख्या पर निर्भर करेगी, न कि विक्रेताओं की संख्या पर, क्योंकि अब एक ही फॉर्म में कई विक्रेताओं की जानकारी एक साथ दर्ज की जा सकती है। फॉर्म में 'यदि उपलब्ध हो' शब्द भी जोड़ा गया है, जिससे अब औपचारिक पंजीकरण से पहले भुगतान होने की स्थिति में पंजीकरण विवरण को छोड़ना आसान हो जाता है

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