Indian Soldiers Died: 200 फीट गहरी खाई में गिरी सेना की गाड़ी, 10 जवानों की गई जान, 7 घायल

जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले से गुरुवार को एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। पहाड़ी इलाके में तैनाती के लिए जा रहे सेना के जवानों की एक गाड़ी संतुलन बिगड़ने के बाद करीब 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस दर्दनाक दुर्घटना में 10 सैनिकों की जान चली गई, जबकि 7...

नेशनल डेस्क: जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले से गुरुवार को एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। पहाड़ी इलाके में तैनाती के लिए जा रहे सेना के जवानों की एक गाड़ी संतुलन बिगड़ने के बाद करीब 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस दर्दनाक दुर्घटना में 10 सैनिकों की जान चली गई, जबकि 7 अन्य घायल हो गए।

सेना के अधिकारियों के अनुसार, वाहन में कुल 17 जवान सवार थे। हादसे के बाद कई जवानों के घायल होने की पुष्टि हुई है। इनमें से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए उधमपुर स्थित मिलिट्री अस्पताल में हेलीकॉप्टर से पहुंचाया गया। बाकी घायलों का इलाज नजदीकी सैन्य और नागरिक अस्पतालों में चल रहा है।

यह दुर्घटना भद्रवाह–चंबा इंटरस्टेट रोड पर खन्नी टॉप के पास हुई। सभी जवान एक ऊंचाई पर स्थित सेना की पोस्ट की ओर जा रहे थे। रास्ते में अचानक वाहन चालक का नियंत्रण बिगड़ गया और गाड़ी सीधे खाई में गिर गई। हादसे की जानकारी मिलते ही सेना और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया।

इससे पहले भी इलाके में हालात तनावपूर्ण रहे हैं। तीन दिन पहले, जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में आतंकियों की तलाश के दौरान सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस दौरान आठ जवान घायल हुए थे। घायलों में शामिल हवलदार गजेंद्र सिंह ने अगले दिन इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था।