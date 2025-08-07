Main Menu

चार औरतें गायब... और एक घर से निकले कंकाल, किसका है ये मौत का मकान, पूरा राज्य दहशत में

kerala 4 women disappearing skulls and bones old house

केरल में एक ऐसा रहस्य सामने आया है जिसने पूरे राज्य को दहशत में डाल दिया है। बीते दो दशकों से गायब हो रही महिलाओं की गुत्थी अब जाकर एक पुराने घर की खुदाई में मिलने वाली खोपड़ियों और हड्डियों से जुड़ती दिख रही है। ये मामला किसी फिल्मी कहानी से कम...

नेशनल डेस्क:  केरल में एक ऐसा रहस्य सामने आया है जिसने पूरे राज्य को दहशत में डाल दिया है। बीते दो दशकों से गायब हो रही महिलाओं की गुत्थी अब जाकर एक पुराने घर की खुदाई में मिलने वाली खोपड़ियों और हड्डियों से जुड़ती दिख रही है। ये मामला किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लग रहा — लेकिन यह भयावह हकीकत है।

जंगल से नहीं, शहर के बीचोंबीच मिला हड्डियों का ठिकाना
कोट्टायम जिले में रहने वाले 68 वर्षीय सेबेस्टियन नाम के व्यक्ति के घर से मानव अवशेष बरामद होने के बाद यह मामला सुर्खियों में आ गया है। पुलिस ने जब उसकी दो एकड़ की जमीन की खुदाई की, तो वहां से एक महिला की खोपड़ी, जांघ की हड्डियां और एक टूटा हुआ दांत मिला। खास बात यह रही कि उस दांत पर एक डेंटल क्लिप भी लगी थी, जिससे पुलिस को पीड़िता की पहचान करने में मदद मिली।

डेंटल क्लिप ने खोला राज़
जांच में पता चला कि बरामद अवशेष पंचायत समिति की एक पूर्व कर्मचारी आयशा के हैं, जो कुछ साल पहले रहस्यमय तरीके से लापता हो गई थीं। क्लिप की जांच से यह पुष्टि हुई कि हड्डियां उन्हीं की हैं। आयशा उन चार महिलाओं में से एक हैं, जो पिछले 20 वर्षों में अचानक लापता हो गई थीं — और इन सभी मामलों का कनेक्शन अब सेबेस्टियन से जुड़ता दिख रहा है।

सीरियल किलर होने का शक
पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, इन चारों महिलाओं के गायब होने में सेबेस्टियन की भूमिका संदिग्ध है। पुलिस को शक है कि वह एक सीरियल किलर हो सकता है। हालांकि अभी तक उसने कोई स्पष्ट अपराध स्वीकार नहीं किया है, लेकिन कई तथ्य उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। पूछताछ के दौरान उसने यह स्वीकार किया कि वह इन तीनों महिलाओं को जानता था और उनके साथ आर्थिक लेन-देन भी था।

घर बना 'राज़ों का कब्रिस्तान'
सेबेस्टियन के घर और आसपास की जमीन की गहराई से तलाशी ली गई। एक तालाब को खाली करके उसकी खुदाई की गई, जिसमें एक बैग, कपड़े, साड़ी का टुकड़ा और एक माला बरामद हुई। घर के अंदर की हाल ही में बिछाई गई ग्रेनाइट की फर्श को भी तोड़ने की योजना है, ताकि और अवशेषों की खोज की जा सके।

आधुनिक तकनीक से जांच
तलाशी के दौरान पुलिस ने ग्राउंड-पेनेट्रेटिंग राडार और कैडवर डॉग्स की मदद ली। घर का सेप्टिक टैंक भी चेक किया गया, हालांकि वहां कुछ संदिग्ध नहीं मिला। इसके अलावा, पुलिस को घर से दो नए सिम कार्ड भी मिले हैं, जिनकी जांच जारी है।

जांच में जुटीं तीन क्राइम ब्रांच टीमें
इस गंभीर मामले की जांच अब राज्य स्तर की क्राइम ब्रांच कर रही है। कोट्टायम, अलप्पुझा और स्टेट क्राइम ब्रांच की टीमें सेबेस्टियन से लगातार पूछताछ कर रही हैं। विशेष रूप से तीन महिलाओं - आयशा, जैनम्मा और बिंदु पद्मनाभन - के केस को फिर से खोला गया है।
 

