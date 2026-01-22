Main Menu

खरगे ने पीएम मोदी से पूछा कड़वा सवाल: 'क्या सच में कभी ट्रेन में बेची थी चाय?' मचा बवाल!

22 Jan, 2026

kharge asked pm modi did you ever really sell tea in a train

नेशनल डेस्क: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम नरेंद्र मोदी के 'चायवाला' होने के दावे पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। गुरुवार को एक संबोधन के दौरान खरगे ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने चुनाव में लाभ लेने के लिए अपनी इस पहचान का सहारा लिया। उन्होंने सवाल किया, "क्या पीएम ने कभी सच में चाय बनाई है या ट्रेनों में बेची है? वह सिर्फ खुद को चायवाला बताते रहे हैं ताकि चुनावी फायदा मिल सके।"

'दो लोगों की सरकार' पर निशाना

खरगे ने केंद्र सरकार को 'दो लोगों की सरकार' बताते हुए कहा कि वर्तमान शासन को देश के असली मुद्दों की परवाह नहीं है और वे सिर्फ चुनाव प्रचार में व्यस्त रहते हैं। उन्होंने पीएम को सलाह दी कि उन्हें चुनाव प्रचार के बजाय देश की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए।

'जी राम जी' बिल और मनरेगा पर छिड़ी जंग

मल्लिकार्जुन खरगे ने हाल ही में आए G-RAM-G बिल के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कांग्रेस के इस आंदोलन में कई अन्य विपक्षी दल भी साथ आ रहे हैं। खरगे ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर MGNREGA को खत्म कर रही है। उनके अनुसार, मनरेगा गरीबों की जीवनरेखा है और इसे बंद कर सरकार ग्रामीणों को अमीरों का 'गुलाम' बनाना चाहती है।

खरगे का पलटवार

संसद के पिछले सत्रों का हवाला देते हुए खरगे ने पीएम की 'देशद्रोही' वाली टिप्पणी पर भी जवाब दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस हमेशा देशहित में खड़ी रहेगी और आतंकवाद या घुसपैठ का कभी समर्थन नहीं करेगी। उन्होंने कहा, "गद्दार वे हैं, हम नहीं।"

 

