LIC Bonus Shares: निवेशकों की लगी लॉटरी, बोर्ड मीटिंग में बोनस शेयरों पर होगा बड़ा फैसला, शेयर में 5% का उछाल

Edited By Anu Malhotra, Updated: 08 Apr, 2026 02:57 PM

LIC Bonus Shares: भारतीय शेयर बाजार में आज जबरदस्त रौनक देखने को मिली, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा Life Insurance Corporation (LIC) की रही। LIC के निवेशकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। कंपनी के बोर्ड ने संकेत दिए हैं कि वे जल्द ही बोनस शेयर (Bonus...

LIC Bonus Shares: भारतीय शेयर बाजार में आज जबरदस्त रौनक देखने को मिली, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा Life Insurance Corporation (LIC) की रही। LIC के निवेशकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल, कंपनी के बोर्ड ने संकेत दिए हैं कि वे जल्द ही बोनस शेयर (Bonus Shares) जारी करने पर विचार कर रहे हैं। इस खबर के आते ही बुधवार को LIC के शेयरों में 5% से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई और शेयर ₹783.25 के स्तर पर पहुंच गया।

अगले हफ्ते होगी अहम बैठक (Monday, April 13)

LIC ने stock exchange को दी गई जानकारी में बताया कि सोमवार, 13 अप्रैल 2026 को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक अहम बैठक होने वाली है। इस मीटिंग में मुख्य रूप से बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर चर्चा और सिफारिश की जाएगी। खास बात यह है कि अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है, तो साल 2022 में लिस्टिंग के बाद यह LIC का पहला बोनस शेयर ऐलान होगा।

बाजार में रिकॉर्ड तेजी

LIC के शेयरों में यह उछाल केवल बोनस की खबर से नहीं, बल्कि बाजार में आई चौतरफा खरीदारी की वजह से भी था। अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम (Ceasefire) की खबरों ने ग्लोबल मार्केट में जोश भर दिया।

Sensex: करीब 2,800 अंक (4%) उछलकर 77,392 पर पहुंचा।

Nifty 50: 800 अंकों की बढ़त के साथ 23,939 के स्तर को छुआ।

Crude Oil: कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से भी भारतीय बाजार को मजबूती मिली।

LIC का वित्तीय प्रदर्शन (Q3 Results 2026)

LIC ने हाल ही में अपने दिसंबर तिमाही (Q3) के नतीजे भी पेश किए हैं, जो काफी शानदार रहे:

नेट प्रॉफिट: कंपनी का मुनाफा 17.46% बढ़कर ₹12,930.44 करोड़ हो गया है।

प्रीमियम आय: नेट प्रीमियम इनकम में 17.76% की बढ़त हुई है, जो अब ₹1.26 लाख करोड़ है।

नए बिजनेस में ग्रोथ: कंपनी के 'First-year premium' में 45.2% का भारी उछाल देखा गया।

कैसा रहा है शेयर का अब तक का सफर?

पिछले एक साल में LIC के शेयर में काफी उतार-चढ़ाव रहा है। हालांकि पिछले एक हफ्ते में इसने करीब 4.5% की रिकवरी दिखाई है, लेकिन पिछले एक महीने में यह लगभग 5% नीचे भी गिरा था। 3 साल के नजरिए से देखें तो इस स्टॉक ने अपने निवेशकों को 41.68% का रिटर्न दिया है।

डिस्क्लेमर: यह खबर केवल जानकारी के उद्देश्य से है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।