Live Update: बांग्लादेश में खालिदा जिया युग का अंत! अंतिम विदाई देने उमड़ा जनसैलाब, भारत सहित कई देशों के प्रतिनिधि ढाका पहुंचे (VIdeo)

31 Dec, 2025 12:14 PM

live update sea of mourners gather in dhaka as farewell to khaleda zia

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार के लिए ढाका में जनसैलाब उमड़ पड़ा। देश में तीन दिन का राष्ट्रीय शोक है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ जनाज़ा और दफन की प्रक्रिया हो रही है, जिसमें भारत समेत कई देशों के प्रतिनिधि शामिल...

International Desk: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की प्रमुख रहीं बेगम खालिदा जिया को बुधवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। उनका पार्थिव शरीर ढाका स्थित उनके गुलशन आवास ‘फिरोज़ा’ लाया गया, जहां परिवारजनों, करीबी रिश्तेदारों और पार्टी नेताओं ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की।खालिदा जिया के अंतिम संस्कार के अवसर पर ढाका में शोक और श्रद्धा का अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिला।

 

देश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है और तीन दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है। खालिदा जिया की नमाज़-ए-जनाज़ा आज दोपहर 2 बजे ढाका के माणिक मिया एवेन्यू स्थित राष्ट्रीय संसद भवन के दक्षिणी प्रांगण में अदा की जाएगी। जनाज़े में लाखों लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसके बाद उन्हें शेर-ए-बांग्ला नगर में उनके पति और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के मकबरे के पास दफनाया जाएगा।

Live Update:-

  • इस ऐतिहासिक मौके पर भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं।
  • पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव समेत कई दक्षिण एशियाई देशों के प्रतिनिधि भी ढाका पहुंचे हैं।
  •  नाज़े की नमाज़ बैतुल मुक्कर्रम राष्ट्रीय मस्जिद के ख़तीब द्वारा पढ़ाई जाएगी।
  •  पार्टी के वरिष्ठ नेता नज़रुल इस्लाम खान औपचारिक कार्यवाही का संचालन करेंगे।
  • बीएनपी महासचिव मिर्ज़ा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने लोगों से अनुशासन बनाए रखने, भीड़ न बढ़ाने की अपील की है।
  • आज सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी, स्वायत्त और निजी कार्यालय बंद हैं।
  • हालांकि, बिजली, पानी, गैस, स्वास्थ्य सेवाएं, अग्निशमन और संचार जैसी आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी।
  • बीएनपी ने भी सात दिन के शोक की घोषणा की है।
  • पार्टी कार्यालयों पर काले झंडे फहराए गए हैं और श्रद्धांजलि पुस्तिकाएं खोली गई हैं।
  • खालिदा जिया के निधन को बांग्लादेश की राजनीति में एक युग के अंत के रूप में देखा जा रहा है।
  • दुनियाभर से श्रद्धांजलि संदेशों का सिलसिला जारी है।
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, मलेशिया समेत कई देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने खालिदा जिया के लोकतांत्रिक योगदान को याद करते हुए शोक व्यक्त किया है।

 

PunjabKesari

अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस सहित कई वरिष्ठ नेता और विदेशी गणमान्य व्यक्ति अंतिम संस्कार में शामिल होंगे।  सरकार ने खालिदा जिया के निधन पर तीन दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है और आज सार्वजनिक अवकाश रखा गया है। राजधानी ढाका में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जहां 10 हजार से अधिक पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात हैं। कई प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रतिबंध लागू किया गया है।  बता दें कि 80 वर्षीय खालिदा जिया लंबी बीमारी से जूझ रही थीं। वह बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री रहीं और तीन बार देश का नेतृत्व किया। उनके निधन को बांग्लादेश की राजनीति के एक युग के अंत के रूप में देखा जा रहा है।

 

