शराब शरीर के किस अंग को करती है सबसे ज्यादा Damage? लिवर या फिर...

Edited By Rohini Oberoi,Updated: 09 Jan, 2026 02:24 PM
Impact of Alcohol : शराब का सेवन सेहत के लिए खतरनाक है यह बात हम सभी जानते हैं लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि शराब शरीर के किस अंग को सबसे ज्यादा और सबसे पहले निशाना बनाती है लिवर या किडनी? सीनियर फिजिशियन डॉ. सचिन भार्गव के अनुसार शराब का असर पूरे शरीर पर पड़ता है लेकिन लिवर वह अंग है जो सबसे पहले और सीधे तौर पर डैमेज होता है।
लिवर पर शराब का जानलेवा प्रहार
डॉ. सचिन बताते हैं कि जब आप शराब पीते हैं तो उसे पचाने और जहरीले तत्वों को बाहर निकालने की जिम्मेदारी लिवर की होती है। शराब को फिल्टर करने की प्रक्रिया में लिवर की कोशिकाएं (Cells) मरने लगती हैं। शराब का सबसे पहला लक्षण लिवर में चर्बी जमा होना है। लंबे समय तक शराब पीने से लिवर पर स्थायी घाव (Scarring) बन जाते हैं जिसे 'सिरोसिस' कहा जाता है। यह एक जानलेवा स्थिति है जिसमें लिवर काम करना बंद कर देता है।
किडनी पर कैसे पड़ता है असर?
किडनी का काम खून को छानना है लेकिन शराब इस प्रक्रिया को मुश्किल बना देती है:
डिहाइड्रेशन (पानी की कमी): शराब एक 'मूत्रवर्धक' (Diuretic) है जिससे बार-बार पेशाब आता है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इससे किडनी पर अतिरिक्त दबाव बढ़ता है।
हाई ब्लड प्रेशर: शराब पीने से बीपी बढ़ता है जो दुनिया भर में किडनी फेलियर का सबसे बड़ा कारण है।
हेपेटोरेनल सिंड्रोम: जब शराब के कारण लिवर गंभीर रूप से खराब होता है तो वह किडनी को भी साथ में फेल कर देता है। चिकित्सा विज्ञान में इस स्थिति को 'हेपेटोरेनल सिंड्रोम' कहा जाता है।
क्या शराब छोड़ने पर अंग दोबारा ठीक हो सकते हैं?
डॉ. सचिन भार्गव के अनुसार एक अच्छी खबर यह है कि मानव शरीर में खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता होती है:
रिकवरी संभव है: यदि कोई व्यक्ति शुरुआती लक्षणों के दौरान शराब पूरी तरह छोड़ देता है तो लिवर और किडनी को पहुँचा नुकसान धीरे-धीरे कम होने लगता है और वे फिर से सामान्य रूप से काम कर सकते हैं।
विड्रॉल लक्षण: अचानक शराब छोड़ने पर घबराहट या बेचैनी महसूस हो सकती है। इसे डॉक्टर की सलाह, दवाइयों और काउंसलिंग से आसानी से ठीक किया जा सकता है।