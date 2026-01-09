Post Office की इस स्कीम में Wife के साथ मिलकर लगाएं पैसा, 5 साल तक हर महीने मिलेंगे 8,633 रुपये

Edited By Rohini Oberoi,Updated: 09 Jan, 2026 12:53 PM
Post Office Scheme : अगर आपके पास एकमुश्त रकम जमा है और आप उस पर बिना जोखिम के हर महीने कमाई करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम (MIS) आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती है। सरकार समर्थित होने के कारण यह निवेश पूरी तरह सुरक्षित है और बैंकों की तुलना में आकर्षक ब्याज दर प्रदान करता है।
स्कीम की मुख्य विशेषताएं
पोस्ट ऑफिस एमआईएस (MIS) उन लोगों के लिए डिजाइन की गई है जो रिटायर हो चुके हैं या जिनके पास फालतू पैसा है और वे चाहते हैं कि उनके घर का खर्च उस पैसे के ब्याज से चलता रहे। आपको केवल एक बार पैसा जमा करना होता है। जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज हर महीने आपके बचत खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। इस योजना की अवधि 5 साल है। 5 साल पूरे होने पर आपका पूरा मूलधन (Principal Amount) आपको वापस मिल जाता है। यह भारत सरकार की योजना है इसलिए इसमें पैसा डूबने का कोई खतरा नहीं है।
निवेश की सीमा और ब्याज दर
डाकघर की इस योजना में आप अपनी सुविधा के अनुसार सिंगल या जॉइंट खाता खोल सकते हैं:
सिंगल अकाउंट: अधिकतम ₹9 लाख तक जमा किए जा सकते हैं।
जॉइंट अकाउंट: अधिकतम ₹15 लाख तक निवेश की अनुमति है (अधिकतम 3 लोग मिलकर खोल सकते हैं)।
ब्याज दर: वर्तमान में सरकार इस स्कीम पर 7.40% सालाना ब्याज दे रही है।
न्यूनतम निवेश: आप मात्र ₹1,000 से भी शुरुआत कर सकते हैं।
कमाई का गणित: ₹14 लाख के निवेश पर रिटर्न
अगर पति-पत्नी मिलकर जॉइंट अकाउंट में निवेश करते हैं तो वे अपनी मासिक आय को काफी बढ़ा सकते हैं। नीचे दी गई टेबल से समझें:
|विवरण
|जानकारी
|स्कीम का नाम
|पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (MIS)
|कुल निवेश (जॉइंट अकाउंट)
|₹14,00,000
|ब्याज दर
|7.40% सालाना
|मंथली इनकम (ब्याज)
|₹8,633
|अवधि
|5 साल
|मैच्योरिटी पर वापसी
|₹14,00,000 (पूरा मूलधन)
इस तरह 5 साल तक आपको कुल ₹5,17,980 सिर्फ ब्याज के रूप में मिलेंगे और आपका जमा किया गया पैसा भी सुरक्षित रहेगा।