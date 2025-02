'श्रद्धालुओं की लाशों को नदी में फेंका गया’, जया बच्चन का यूपी सरकार पर बड़ा हमला

नेशनल डेस्क: महाकुंभ हादसे को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) की राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हादसे के बाद मृतकों के शवों को गंगा में फेंक दिया गया, जिससे पानी प्रदूषित हो गया। इस बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है और विपक्षी दल सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं।

जया बच्चन का बयान

जया बच्चन ने सोमवार को संसद भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि महाकुंभ के दौरान हुई भगदड़ के बाद कई श्रद्धालुओं के शवों को सीधे नदी में फेंक दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि इससे गंगा का पानी प्रदूषित हुआ और लोगों तक गंदा पानी पहुंचने लगा। जया ने आरोप लगाया कि सरकार इस गंभीर मामले से ध्यान हटा रही है और मरे हुए लोगों के शवों का पोस्टमॉर्टम तक नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार जलशक्ति पर भाषण दे रही है, लेकिन वास्तविक स्थिति को नजरअंदाज कर रही है।



#WATCH | Delhi: Samajwadi Party MP Jaya Bachchan says, "... Where is the water most contaminated right now? It's in Kumbh. Bodies (of those who died in the stampede) have been thrown in the river because of which the water has been contaminated... The real issues are not being… pic.twitter.com/9EWM2OUCJj