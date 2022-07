गुवाहाटी दौरे को लेकर एक नन्हीं बच्ची ने CM एकनाथ शिंदे से कही ऐसी बात कि खड़े चुप रह गए मुख्यमंत्री

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे अपने गुवाहटी दौरे को लेकर पिछले काफी दिनों से विवादों में रहे है। वहीं अब इस गुवाहटी दौरे को लेकर एक बच्ची ने भी सीएम शिंदे पर तंज कस दिया जिसका एक वीडियो भी सामने आया है।

दरअसल, सीएम एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत के बाद अपने गुट के विधायकों के साथ गुवाहाटी में कई दिनों तक डेरा डाला था। इसे लेकर जहां पिछले कुछ दिनों तक शिवसेना नेता संजय राउत और उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को घेरते नज़र आ रहे थे वहीं अब एक छोटी बच्ची ने भी एकनाथ शिंदे से इस दौरे को लेकर एक मजेदार सवाल पूछ लिया। जिसका वीडियो वायरल हो रहा है।

इस वीडियो में बच्ची गुवाहाटी को लेकर एकनाथ शिंदे से सवाल पूछती है, जिस पर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। रविवार को एकनाथ शिंदे के घर पहुंची बच्ची ने सीएम से मुलाकात की और इस दौरान बच्ची ने एकनाथ शिंदे से कहा कि आप गुवाहाटी गए थे तो वहां बाढ़ पीड़ितों की मदद की थी अगर मैं भी बाढ़ पीड़ितों की पानी में जाकर मदद करूंगी तो क्या मैं भी मुख्यमंत्री बन सकती हूं? यह सवाल पूछने के बाद वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे।

Annada Dawre, a student from Ratnagiri, had a request when she met CM Eknath Shinde. "Can you take me to Guwahati in my next vacation...?" Shinde had no option but to say, yes! pic.twitter.com/LVZhWcXNsW