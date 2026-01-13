Main Menu

Daily horoscope: आज इन राशियों की होने वाली है चांदी

13 Jan, 2026

rashifal in hindi

मेष : सितारा शाम तक आम हालात नार्मल से रखेगा, मगर बाद में अपने आपको दूसरों के झमेलों में फंसने से बचाकर रखें।

वृष: सितारा शाम तक मानसिक टैंशन, परेशानी रखने वाला, सफर भी टाल दें, मगर बाद में आम हालात सुधरेंगे।

मिथुन: सितारा शाम तक बेहतर, यत्न करने पर कोई प्रोग्राम मेच्योर हो सकता है, मगर बाद में समय विपरीत हालात बनाने वाला बनेगा।

कर्क: सितारा शाम तक कामयाबी तथा इज्जत-मान देने वाला, किंतु बाद में मन तथा सोच पर नैगेटिविटी बढ़ेगी।

सिंह: सितारा शाम तक आपको हिम्मती तथा उत्साही रखेगा, मगर बाद में समय बाधाओं-मुश्किलों वाला बनेगा।

कन्या : सितारा शाम तक व्यापार कारोबार में लाभ देने तथा बेहतरी के हालात रखने वाला, मगर बाद में साथी परेशान रख सकते हैं।

तुला: सितारा शाम तक कारोबारी कामों को सही रखने वाला, मगर बाद में समय धन हानि तथा परेशानी देने वाला बनेगा।

वृश्चिक: सितारा शाम तक नुकसान देने, खर्च कराने तथा आपकी किसी पेमैंट को फंसाने वाला, मगर बाद में मन पर गलत सोच का प्रभाव बढ़ेगा।

धनु : सितारा शाम तक कारोबारी कामों को संवारने और हर मोर्चे पर बेहतरी करने वाला, मगर बाद में खर्चों का जोर बढ़ेगा।

मकर: सितारा शाम तक सरकारी-गैर सरकारी कामों में कामयाबी देने वाला, फिर बाद में कामकाजी यत्न सिरे चढ़ सकते हैं।

कुंभ: सितारा शाम तक बेहतर, इरादों में मजबूती, मनोबल बना रहेगा, मगर बाद में समय बाधाओं-मुश्किलों वाला बनेगा।

मीन : सितारा शाम तक पेट के लिए एहतियात वाला, फिर बाद में सोच-विचार में नैगेटिविटी रखने वाला बनेगा।

