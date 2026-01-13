Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Business
    3. | Gold-Silver Record High: सोने-चांदी में तेजी जारी, 10g गोल्ड ₹1,42,130, 1kg चांदी पहुंची 2,70,800 के पार

Gold-Silver Record High: सोने-चांदी में तेजी जारी, 10g गोल्ड ₹1,42,130, 1kg चांदी पहुंची 2,70,800 के पार

Edited By Updated: 13 Jan, 2026 10:36 AM

10 grams of gold is priced at 1 42 130 and 1 kg of silver has crossed 2 70 800

सोने-चांदी की कीमतों में तेजी का दौर आज भी जारी है। मंगलवार (13 जनवरी) को चांदी नए रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई है। खबर लिखे जाने के समय MCX पर सोने का भाव (Gold Price Today) 1,42,130 रुपए प्रति 10 ग्राम था। चांदी की कीमत (Silver Rate Today) 2,70,851...

बिजनेस डेस्कः सोने-चांदी की कीमतों में तेजी का दौर आज भी जारी है। मंगलवार (13 जनवरी) को चांदी नए रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई है। खबर लिखे जाने के समय MCX पर सोने का भाव (Gold Price Today) 1,42,130 रुपए प्रति 10 ग्राम था। चांदी की कीमत (Silver Rate Today) 2,70,851 रुपए प्रति किलोग्राम पर है।

सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत 15,000 रुपए उछली

सोमवार को राजधानी के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत 15,000 रुपए उछलकर 2,65,000 रुपए प्रति किलोग्राम के अबतक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गयी। वहीं सोना 1,44,600 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड पर रहा। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, चांदी 15,000 रुपए यानी छह प्रतिशत बढ़कर 2,65,000 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) के नए शिखर पर पहुंच गई। पिछले कारोबारी सत्र में यह 2,50,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। इसके अलावा, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 2,900 रुपए यानी 2.05 प्रतिशत बढ़कर 1,44,600 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। 
 
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!