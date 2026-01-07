मुंबई: देर रात अंधेरी ईस्ट में लगी भीषण आग, 2 लोग जिंदा जले

मुंबई के अंधेरी (पूर्व) इलाके में एक इमारत में लगी आग की घटना में दो लोगों की मौत हो गई है। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया।

नेशनल डेस्क: मुंबई के चांदीवली इलाके में बुधवार शाम चार मंजिला व्यावसायिक इमारत में आग लगने से दो लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आग शाम 6.36 बजे पूर्वी उपनगर अंधेरी में टेक्स सेंटर, नारायण प्लाजा बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर लगी। एक निगम अधिकारी ने कहा कि मुंबई दमकल कर्मियों ने तीन घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया। आग के कारण चार मंजिला इमारत में धुआं भर गया।



अधिकारी ने कहा कि इमारत के एक कार्यालय में दो लोग बेहोश पाए गए और उन्हें अग्निशमन कर्मियों ने वहां से निकाला, लेकिन बाद में अस्पतालों में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अधिकारी के अनुसार, मृतकों की पहचान भगवान पितले (30) और सुमंत जाधव (28) के रूप में हुई है और उन्हें क्रमशः सेवन हिल्स अस्पताल और राजावाड़ी अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने कहा, आग मेसर्स नियोसेल इंडस्ट्रीज की यूनिट नंबर 303 तक ही सीमित थी, जो लगभग 1,500 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैली है। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल सका है।