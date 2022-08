PM मोदी ने की CWG 2022 में शामिल भारतीय दल से मुलाकात, बोले- मैं आपसे बात करके गौरवान्वित हूं

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बर्मिघम राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीतकर लौटे भारतीय दल का अभिनंदन करते हुए शनिवार को कहा कि खिलाड़ियों की मेहनत से एक प्रेरणादायक उपलब्धि के साथ देश आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने अपने निवास स्थान पर भारतीय दल की मेजबानी की । भारतीय खिलाड़ियों ने बर्मिघम खेलों में 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य समेत 61 पदक जीते । प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा ,‘‘ आप सभी वहां मुकाबला कर रहे थे लेकिन समय का अंतर होने के कारण हिंदुस्तान में करोड़ों भारतीय रतजगा कर रहे थे । देर रात तक आपके हर एक्शन पर देशवासियों की नजर थी । बहुत से लोग अलार्म लगाकर सोते थे कि आपके प्रदर्शन का अपडेट लेंगे । खेलों के प्रति इस दिलचस्पी को बढाने में आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका है और इसके लिये आप सभी बधाई के पात्र हैं ।''

