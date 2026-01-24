PF ट्रांसफर की नई सुविधा: अब मर्जिंग के लिए नहीं काटने होंगे चक्कर, जानें कैसे काम करेगी नई ऑनलाइन सर्विस

नौकरी बदलते समय पीएफ अकाउंट मर्ज करना कर्मचारियों के लिए अक्सर एक बड़ी परेशानी बन जाता था। अलग-अलग कंपनियों में काम करने के दौरान पुराने पीएफ अकाउंट की जानकारी न देने पर नया अकाउंट खुल जाता था, जिससे एक ही व्यक्ति के नाम पर कई पीएफ अकाउंट हो जाते थे।

नेशनल डेस्क: नौकरी बदलते समय पीएफ अकाउंट मर्ज करना कर्मचारियों के लिए अक्सर एक बड़ी परेशानी बन जाता था। अलग-अलग कंपनियों में काम करने के दौरान पुराने पीएफ अकाउंट की जानकारी न देने पर नया अकाउंट खुल जाता था, जिससे एक ही व्यक्ति के नाम पर कई पीएफ अकाउंट हो जाते थे।



अब इस समस्या का समाधान ईपीएफओ 3.0 के जरिए आसान कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत पीएफ अकाउंट को मर्ज या ट्रांसफर करने के लिए कर्मचारियों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि ट्रांसफर रिक्वेस्ट से ही पूरा काम ऑनलाइन हो जाएगा।



ईपीएफओ 3.0 से क्या बदला?

ईपीएफओ 3.0 के तहत पीएफ अकाउंट को जोड़ने की प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल, तेज और पेपरलेस हो गई है। इससे कर्मचारियों की रिटायरमेंट से जुड़ी सारी बचत एक ही अकाउंट में सुरक्षित रहती है। कई अकाउंट होने से होने वाला कन्फ्यूजन खत्म होता है, इनएक्टिव अकाउंट नहीं बनते और ब्याज की गणना भी सही तरीके से होती है। साथ ही, पीएफ निकासी और पेंशन क्लेम की प्रक्रिया भी पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई है।



पीएफ अकाउंट मर्ज करने से पहले ये शर्तें पूरी हों

पीएफ अकाउंट मर्ज करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिव होना चाहिए।

आधार, पैन और बैंक डिटेल्स UAN से लिंक होनी चाहिए।

सभी पीएफ अकाउंट में नाम, जन्मतिथि और अन्य निजी जानकारियां एक जैसी होनी चाहिए।

अगर किसी तरह की गड़बड़ी है, तो पहले उसे ठीक कराना जरूरी होगा।

पीएफ अकाउंट मर्ज करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका