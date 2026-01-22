Main Menu

    3. | UPI यूजर्स के लिए खुशखबरी: अब आपकी मर्जी के बिना अकाउंट से नहीं निकलेगा एक पैसा! डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए सरकार का बड़ा कदम

UPI यूजर्स के लिए खुशखबरी: अब आपकी मर्जी के बिना अकाउंट से नहीं निकलेगा एक पैसा! डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए सरकार का बड़ा कदम

Edited By Updated: 22 Jan, 2026 05:51 PM

now not a single penny will be deducted from your account without your consent

डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जल्द ही यूपीआई और बैंकिंग ऐप्स में एक खास ‘फ्रीज’ या ‘किल स्विच’ बटन दिया जा सकता हैं।

नेशनल डेस्क: डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जल्द ही यूपीआई और बैंकिंग ऐप्स में एक खास ‘फ्रीज’ या ‘किल स्विच’ बटन दिया जा सकता हैं। जिसकी मदद से यूजर एक ही टैप में अपने सभी बैंक और यूपीआई अकाउंट्स को फ्रीज कर सकेगा। इससे फ्रॉड की आशंका होते ही किसी भी तरह का पेमेंट ट्रांसफर तुरंत रोका जा सकेगा।

क्या है ‘फ्रीज’ या ‘किल स्विच’ बटन?
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, गृह मंत्रालय इस फीचर को यूपीआई और बैंकिंग ऐप्स में जोड़ने पर विचार कर रहा है। इस बटन को दबाते ही यूजर के सभी बैंक खातों और यूपीआई से जुड़े लेन-देन एक साथ फ्रीज हो जाएंगे। यानी अगर किसी को लगे कि उसके साथ धोखाधड़ी हो रही है, तो वह तुरंत इस बटन को एक्टिवेट कर अपने पैसे सुरक्षित कर सकता है।

बैंक और परिवार को भी जाएगा अलर्ट
इस प्रस्तावित सिस्टम की खास बात यह है कि फ्रीज बटन सिर्फ पेमेंट रोकने तक सीमित नहीं रहेगा। इसे दबाते ही संबंधित बैंक को अलर्ट मिलेगा और साथ ही फैमिली या इमरजेंसी कॉन्टैक्ट से जुड़ने का विकल्प भी मिलेगा। इससे संदिग्ध या जोखिम भरे ट्रांजैक्शन को समय रहते रोका जा सकेगा।

इंश्योरेंस फ्रॉड पर भी सरकार की नजर
सरकार केवल डिजिटल अरेस्ट ही नहीं, बल्कि इंश्योरेंस सेक्टर में हो रहे फ्रॉड को रोकने की भी तैयारी कर रही है। फर्जी तरीके से इंश्योरेंस क्लेम जारी करने जैसे मामलों पर सख्ती की जा सकती है। वहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने डिजिटल पेमेंट से जुड़े फ्रॉड से निपटने के लिए डिजिटल पेमेंट प्रोटेक्शन फंड का सुझाव भी दिया है। इसका मकसद फ्रॉड को सिस्टम-वाइड रिस्क के तौर पर देखना है, न कि सिर्फ यूजर की गलती मानना।

क्या होता है डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड?
डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड में स्कैमर खुद को पुलिस, कस्टम, इनकम टैक्स या किसी अन्य सरकारी अधिकारी के रूप में पेश करते हैं। वे वीडियो कॉल के जरिए डराने-धमकाने की कोशिश करते हैं और गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर पैसे की मांग करते हैं। डर के कारण कई लोग उनकी बातों में आ जाते हैं और बड़ी रकम गंवा बैठते हैं। प्रस्तावित फ्रीज बटन ऐसे ही फ्रॉड को रोकने में अहम भूमिका निभा सकता है।

