Loan के लिए अब नहीं लगाने होंगे बैंकों के चक्कर! इस ऐप से मिलेगा कर्ज

नेशनल डेस्कः अब बैंक शाखाओं के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं बाकी—छोटे, तत्काल लोन अब UPI ऐप पर उपलब्ध होंगे। RBI ने UPI पर क्रेडिट लाइन सुविधा के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। अगर ये योजना वाकई पर धरातल पर आ जाती है तो छोटे-छोटे लोन के लिए कस्टमर को बैंकों के चक्कर नहीं लगाने होंगे।
क्या नई सुविधा है?
Pre-approved credit line on UPI: अब ग्राहक UPI ऐप्स (जैसे PhonePe, Paytm, BharatPe, Navi) के जरिए बैंक से पहले से मान्यता प्राप्त छोटी क्रेडिट लाइन का उपयोग कर सकते हैं — यह सुविधा पीढ़ा न होवे वाले "नए" कस्टमर्स और छोटे व्यवसायों के लिए बनी है।
बैंकों की हिस्सेदारी बढ़ी: अब न केवल बड़े बैंकों (जैसे ICICI, SBI), बल्कि Small Finance Banks (SFBs) भी इस सुविधा का हिस्सा बन चुके हैं, जिससे ग्रामीण/छोटे शहरों में फाइनेंसियल इंंक्लुज़न बढ़ेगा।
RBI और NPCI के नए नियम
RBI ने दी मंज़ूरी: फरवरी 2025 में RBI ने स्पष्ट किया कि UPI को सिर्फ खाते नहीं, बल्कि प्री‑सैंक्शन क्रेडिट लाइन का भी माध्यम बनने दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए ग्राहक की स्पष्ट सहमति जरूरी है।
NPCI ने विशेष पाबंदियां लागू की हैं:
उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्यों के लिए — जैसे शिक्षा, चिकित्सा, बिजनेस आदि;
ऐप एवं बैंक रीयल‑टाइम मॉनिटरिंग करें;
अधिकतम Merchant Codes बढ़ाए जाएं, जिससे खरीदारी की व्यापकता मिले। ये नियम 31 अगस्त 2025 से प्रभावी होंगे।
उपभोक्ता को क्या लाभ?
तुरंत उपलब्ध फंड: बैंक शाखा या होम लोन के झंझट से बचते हुए, ग्राहक तुरंत ज़रूरत का रकम UPI से ले सकते हैं।
सूचना तंत्र: UPI ऐप में क्रेडिट सीमा, बचा हुआ बैलेंस, EMI आदि की स्थिति सीधे दर्ज होगी।
ऑटो पेमेंट सुविधा: AutoPay सेटअप से, EMI या उधारी की रिकवरी आसान हो जाएगी।
बढ़ी वित्तीय समावेशन: विशेषकर बिना क्रेडिट हिस्ट्री वाले उपयोगकर्ताओं तक यह सुविधा सुलभ है।
सावधानियां और जोखिम
डिफाल्ट का खतरा: यदि सावधानी न बरती जाए तो छोटे लोन का पुनर्भुगतान मुश्किल हो सकता है और डिफॉल्ट बढ़ने की चुनौतियाँ हो सकती हैं।
उद्देश्य से छेड़छाड़ पर पाबंदी: NPCI ने साफ कहा है कि दी गई क्रेडिट सिर्फ उसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, जिस हेतु मंजूरी मिली थी।