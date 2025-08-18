Loan के लिए अब नहीं लगाने होंगे बैंकों के चक्कर! इस ऐप से मिलेगा कर्ज

Main Menu

18 Aug, 2025 06:02 AM

अब बैंक शाखाओं के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं बाकी—छोटे, तत्काल लोन अब UPI ऐप पर उपलब्ध होंगे। RBI ने UPI पर क्रेडिट लाइन सुविधा के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। अगर ये योजना वाकई पर धरातल पर आ जाती है तो छोटे-छोटे लोन के लिए कस्टमर को...

नेशनल डेस्कः अब बैंक शाखाओं के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं बाकी—छोटे, तत्काल लोन अब UPI ऐप पर उपलब्ध होंगे। RBI ने UPI पर क्रेडिट लाइन सुविधा के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। अगर ये योजना वाकई पर धरातल पर आ जाती है तो छोटे-छोटे लोन के लिए कस्टमर को बैंकों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। 

क्या नई सुविधा है?

  • Pre-approved credit line on UPI: अब ग्राहक UPI ऐप्स (जैसे PhonePe, Paytm, BharatPe, Navi) के जरिए बैंक से पहले से मान्यता प्राप्त छोटी क्रेडिट लाइन का उपयोग कर सकते हैं — यह सुविधा पीढ़ा न होवे वाले "नए" कस्टमर्स और छोटे व्यवसायों के लिए बनी है।
     

  • बैंकों की हिस्सेदारी बढ़ी: अब न केवल बड़े बैंकों (जैसे ICICI, SBI), बल्कि Small Finance Banks (SFBs) भी इस सुविधा का हिस्सा बन चुके हैं, जिससे ग्रामीण/छोटे शहरों में फाइनेंसियल इंंक्लुज़न बढ़ेगा।
     

RBI और NPCI के नए नियम

उपभोक्ता को क्या लाभ?

  • तुरंत उपलब्ध फंड: बैंक शाखा या होम लोन के झंझट से बचते हुए, ग्राहक तुरंत ज़रूरत का रकम UPI से ले सकते हैं।
     

  • सूचना तंत्र: UPI ऐप में क्रेडिट सीमा, बचा हुआ बैलेंस, EMI आदि की स्थिति सीधे दर्ज होगी।
     

  • ऑटो पेमेंट सुविधा: AutoPay सेटअप से, EMI या उधारी की रिकवरी आसान हो जाएगी।
     

  • बढ़ी वित्तीय समावेशन: विशेषकर बिना क्रेडिट हिस्ट्री वाले उपयोगकर्ताओं तक यह सुविधा सुलभ है।
     

सावधानियां और जोखिम

  • डिफाल्ट का खतरा: यदि सावधानी न बरती जाए तो छोटे लोन का पुनर्भुगतान मुश्किल हो सकता है और डिफॉल्ट बढ़ने की चुनौतियाँ हो सकती हैं।

  • उद्देश्य से छेड़छाड़ पर पाबंदी: NPCI ने साफ कहा है कि दी गई क्रेडिट सिर्फ उसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, जिस हेतु मंजूरी मिली थी।

