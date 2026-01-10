Main Menu

Post Office Scheme: Wife के साथ मिलकर डाकघर में करें निवेश, अब हर महीने होगी ₹9,250 की कमाई, जानें पुरी डिटेल्स

नेशनल डेस्क: अगर आप सुरक्षित निवेश के साथ हर महीने तय कमाई चाहते हैं, तो डाकघर की एक योजना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। भले ही रिजर्व बैंक ने पिछले साल रेपो रेट में 1.25 प्रतिशत की कटौती की हो, लेकिन पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए भी डाकघर की योजनाओं पर मिल रहे ब्याज को पहले जैसा ही बनाए रखने का फैसला किया है। इसी वजह से पोस्ट ऑफिस की योजनाएं अभी भी निवेशकों के लिए आकर्षक बनी हुई हैं।

डाकघर की मंथली इनकम स्कीम यानी MIS ऐसी ही एक योजना है, जिसमें आप अपनी पत्नी या परिवार के किसी अन्य सदस्य जैसे माता-पिता, बेटे, बेटी, भाई या बहन के साथ मिलकर निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में निवेश करने पर हर महीने फिक्स ब्याज मिलता है, जिससे नियमित आय का भरोसा रहता है। फिलहाल इस योजना पर 7.4 प्रतिशत सालाना ब्याज दिया जा रहा है, जो कई बैंक स्कीम्स की तुलना में बेहतर माना जाता है।

मंथली इनकम स्कीम पर मिल रहा है 7.4 प्रतिशत का ब्याज
मंथली इनकम स्कीम में खाता सिर्फ 1,000 रुपये से भी खोला जा सकता है। इसमें सिंगल अकाउंट के तहत अधिकतम 9 लाख रुपये और जॉइंट अकाउंट के तहत अधिकतम 15 लाख रुपये तक निवेश की अनुमति है। जॉइंट अकाउंट में अधिकतम तीन लोग शामिल हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ जॉइंट अकाउंट में पूरे 15 लाख रुपये का निवेश करता है, तो उसे हर महीने करीब 9,250 रुपये का फिक्स ब्याज मिलता है। यह रकम सीधे खाते में आती है, जिससे घर के मासिक खर्चों को संभालने में काफी मदद मिल सकती है।

पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम की एक और खास बात यह है कि इसमें ब्याज का भुगतान हर महीने किया जाता है और यह रकम सीधे आपके खाते में ट्रांसफर हो जाती है। यह योजना पांच साल में मैच्योर होती है। मैच्योरिटी पूरी होने पर निवेश की गई पूरी राशि भी खाताधारक को वापस मिल जाती है, यानी इसमें पूंजी पूरी तरह सुरक्षित रहती है।

एमआईएस स्कीम में खाता खुलवाने के लिए डाकघर में होना चाहिए बचत खाता
हालांकि, इस स्कीम में खाता खोलने के लिए पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट होना जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति का डाकघर में पहले से बचत खाता नहीं है, तो उसे पहले सेविंग अकाउंट खुलवाना होगा। इसके बाद ही मंथली इनकम स्कीम में निवेश किया जा सकता है, क्योंकि ब्याज की रकम पोस्ट ऑफिस के इसी सेविंग अकाउंट में भेजी जाती है। कुल मिलाकर, पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है, जो बिना जोखिम के निवेश करना चाहते हैं और हर महीने तय आमदनी की तलाश में हैं।

