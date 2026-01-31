सिर्फ ये महिलाएं ले सकती हैं दिल्ली सरकार की 2500 रुपये वाली पेंशन, जल्द उठाएं लाभ

दिल्ली सरकार अकेली, विधवा, तलाकशुदा और बेसहारा महिलाओं को आर्थिक सहारा देने के लिए एक विशेष पेंशन योजना चला रही है। इसके तहत पात्र महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 2500 रुपये सीधे ट्रांसफर किए जाते हैं। यह राशि किसी प्रकार का कर्ज नहीं है। योजना का...

नेशनल डेस्क : आज के समय में कई महिलाएं ऐसी हैं जो किसी न किसी कारण से अकेली जिंदगी जी रही हैं। किसी ने जीवनसाथी को खो दिया है, कोई तलाक के बाद अलग रह रही है, तो कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिनके पास कोई सहारा नहीं है। ऐसी स्थिति में रोजमर्रा का खर्च उठाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने जरूरतमंद महिलाओं के लिए एक विशेष पेंशन योजना शुरू की है, जिसके तहत हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है।

इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की मदद दी जाती है। यह राशि किसी प्रकार का लोन या कर्ज नहीं है, बल्कि सरकार की ओर से दी जाने वाली सीधी सहायता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने में मदद करना और उन्हें सम्मान के साथ आत्मनिर्भर जीवन जीने का सहारा देना है।

योजना का नाम

इस योजना का आधिकारिक नाम Delhi Pension Scheme to Women in Distress है। आमतौर पर इसे विधवा पेंशन या बेसहारा महिलाओं की पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसे पूरी तरह दिल्ली सरकार द्वारा संचालित किया जाता है।

योजना का उद्देश्य

योजना का मुख्य मकसद उन महिलाओं को आर्थिक सहारा देना है जो अकेली हैं और जिनकी आमदनी बहुत कम है। सरकार चाहती है कि ऐसी महिलाएं अपनी दैनिक जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें और उन्हें हर महीने एक तय रकम मिलती रहे।

किन महिलाओं को मिलेगा लाभ

इस योजना का लाभ वही महिलाएं ले सकती हैं जो निर्धारित शर्तों को पूरा करती हों। महिला की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। वह विधवा, तलाकशुदा, पति से अलग रहने वाली, छोड़ी गई या पूरी तरह बेसहारा होनी चाहिए। महिला कम से कम पिछले पांच वर्षों से दिल्ली की निवासी हो। उसकी सालाना आय एक लाख रुपये से कम होनी चाहिए, जिसमें किराया, ब्याज, खेती या किसी भी तरह की कमाई शामिल मानी जाती है। साथ ही, महिला को किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ पहले से नहीं मिल रहा होना चाहिए।

आधार और बैंक खाते से जुड़ी शर्तें

पेंशन की राशि सीधे महिला के बैंक खाते में भेजी जाती है। इसके लिए महिला के पास आधार कार्ड होना जरूरी है। बैंक खाता केवल महिला के नाम पर होना चाहिए, संयुक्त खाता मान्य नहीं होता। खाता दिल्ली के किसी बैंक में होना चाहिए और आधार से लिंक होना आवश्यक है।

आवेदन की पूरी प्रक्रिया

इस योजना के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किया जाता है। इच्छुक महिलाएं दिल्ली सरकार के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाकर पहले अपना रजिस्ट्रेशन करें। लॉगिन करने के बाद Women in Distress Pension Scheme का फॉर्म खोलें। फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी भरें और मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन जमा करने के बाद उसकी रसीद सुरक्षित रखें। जांच पूरी होने के बाद, यदि सभी जानकारी सही पाई जाती है तो हर महीने 2500 रुपये महिला के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।