India vs Pak Asia Cup 2025 : अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी से बौखलाया पाकिस्तान, Google पर Search कर डाली ये चीज़ें

Edited By Updated: 22 Sep, 2025 03:59 PM

pakistan searches indian cricketer abhishek sharma on google

एशिया कप के सुपर-4 मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। इस मैच के हीरो अभिषेक शर्मा रहे, जिन्होंने 24 गेंदों में अर्धशतक लगाया। उनकी शानदार पारी के दौरान पाकिस्तानी फैंस ने गूगल पर 'अभिषेक शर्मा' को जमकर सर्च किया। उन्होंने अभिषेक की...

नेशनल डेस्क: भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप के सुपर-4 मुकाबले में अपने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया है। यह मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। भारत की इस जीत में क्रिकेटर अभिषेक शर्मा का शानदार योगदान रहा। उनकी तूफानी बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया।

अभिषेक शर्मा ने मचाया तहलका

अभिषेक शर्मा ने इस मैच में सिर्फ 24 गेंदों पर शानदार अर्धशतक लगाकर सनसनी फैला दी। उनकी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। अभिषेक ने 22 मिनट की अपनी छोटी, लेकिन तूफानी पारी में 74 रन बनाए, जिसके बाद वे 11:25 बजे आउट हो गए।

जब पाकिस्तान ने गूगल पर अभिषेक शर्मा को खोजा

अभिषेक की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने पाकिस्तानी क्रिकेट प्रेमियों को इतना हैरान कर दिया कि उन्होंने गूगल पर अभिषेक के बारे में सब कुछ खंगालना शुरू कर दिया। 11:03 बजे से 11:25 बजे तक जब अभिषेक क्रीज पर थे, पाकिस्तान में गूगल पर सबसे ज्यादा 'अभिषेक शर्मा' को सर्च किया गया।

पाकिस्तानी यूजर्स ने गूगल पर ये चीजें सर्च कीं:

  • अभिषेक शर्मा की पत्नी कौन हैं?
  • अभिषेक शर्मा की बहन कौन हैं?
  • अभिषेक शर्मा के सोशल मीडिया अकाउंट।
  • अभिषेक शर्मा बनाम पाकिस्तान (Abhishek Sharma vs Pakistan)।
  • अभिषेक शर्मा की तस्वीरें।

अभिषेक के अलावा शुभमन गिल को भी पाकिस्तान में काफी सर्च किया गया।

मैच के दौरान हुई तीखी बह

मैच में सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, बल्कि कुछ गहमा-गहमी भी देखने को मिली। भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस रऊफ के बीच पांचवें ओवर में तीखी बहस हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि अंपायर गाजी सोहेल को बीच-बचाव करना पड़ा। इस दौरान शुभमन गिल भी पीछे नहीं रहे और रऊफ को कुछ कहते हुए नजर आए। इससे पहले शुभमन गिल भी शाहीन अफरीदी के साथ मैदान पर उलझे थे।

 

 

