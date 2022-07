आंध्र प्रदेश: मंच से उतरकर 90-वर्षीय महिला से मिलने आए पीएम मोदी, पैर छूकर लिया आशीर्वाद

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यहां स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती पर उनकी 30 फुट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। भीमावरम में अपने भाषण के बाद पीएम मोदी ने पासाला कृष्ण मूर्ति के परिवार से मुलाकात की, जो आंध्र प्रदेश के एक सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी थे। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी की बेटी पासाला कृष्ण भारती से मुलाकात की। वह 90 साल की हैं। पीएम मोदी ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। पीएम ने उनकी बहन और भतीजी से भी मुलाकात की।



After his speech in Bhimavaram, PM Modi met the family of Pasala Krishna Murthy who was a respected freedom fighter from Andhra Pradesh. PM met Pasala Krishna Bharathi, daughter of the freedom fighter. She's 90 years old and she blessed the PM. He also met her sister and niece.