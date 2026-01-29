Main Menu

सीतारमण का लगातार नौ बजट पेश करना गर्व की बात : PM मोदी

Edited By Updated: 29 Jan, 2026 05:57 PM

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार नौवीं बार केंद्रीय बजट पेश करना भारत के संसदीय इतिहास में गौरव का विषय होगा। सीतारमण रविवार को संसद में 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी।

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार नौवीं बार केंद्रीय बजट पेश करना भारत के संसदीय इतिहास में गौरव का विषय होगा। सीतारमण रविवार को संसद में 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी।

PunjabKesari

मोदी ने कहा, “वित्त मंत्री निर्मला जी लगातार नौवीं बार संसद में बजट पेश करने वाली हैं- ऐसा करने वाली वह देश की पहली महिला वित्त मंत्री होंगी। भारत के संसदीय इतिहास में इस क्षण को गौरव के साथ दर्ज किया जा रहा है।” पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 10 बार केंद्रीय बजट पेश किया था, जबकि पी. चिदंबरम ने नौ बार बजट पेश किया, लेकिन वह लगातार नहीं कर सके। 

