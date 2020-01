अमेजन के संस्थापक और दुनिया के सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस इन दिनों भारत दौरे पर हैं। बेजोस का यह दौरा काफी सुर्खियों में रहा है जहां एक ओर उन्हे व्यापारियों के विरोध का सामना करना पड़ा तो वही दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात को लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी

बिजनेस डेस्क: अमेजन के संस्थापक और दुनिया के सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस इन दिनों भारत दौरे पर हैं। बेजोस का यह दौरा काफी सुर्खियों में रहा है जहां एक ओर उन्हे व्यापारियों के विरोध का सामना करना पड़ा तो वही दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात को लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी ने अमेजन के संस्थापक को मिलने का समय नहीं दिया है।

खबरों की मानें तो बेजोस के अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में लगातार भारत विरोधी खबरें छपे होने के कारण ही पीएम ने कड़ा रूख अपनाया है। इस अखबार में 16 मई 2019 को छपे एक लेख का शीर्षक था- You know India’s democracy is broken when millions wait for election results in fear यानि नतीजों का इंतजार कर रहे भारत के लोग डरे हुए हैं। वहीं धारा 370 हटाने के फैसले के बाद भी अखबार ने खबरों और विचारों पर आधारित आर्टिकल की सीरीज प्रकाशित किए थे। इतना ही नहीं पीएम मोदी को बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से ग्लोबल गोलकीपर अवॉर्ड मिलने की भी निंदा की थी।

इसके अलावा कम्पीटिशन कमीशन आफ इंडिया द्वारा अमेजन के खिलाफ जांच शुरू करना भी बेजोस को ना करने का मुख्य कारण माना जा रहा है। दरअसल भारत की यह एजेंसी अमेजन और फ्लिपकार्ट के डिस्काउंट देने की प्रक्रिया की जांच कर रही है। माना जा रहा है कि इन दोनों कंपनियों ने डिस्काउंट प्रक्रिया में कुछ विक्रेताओं को प्राथमिकता दी है। बता दें कि बेजोस आज मुंबई में कारोबारी जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वह शाम को बॉलीवुड के एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे।