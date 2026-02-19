प्रधानमंत्री 28 फरवरी को अजमेर में 23,500 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 28 फरवरी को अपने अजमेर दौरे के दौरान 23,500 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बृहस्पतिवार को अजमेर पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। राठौड़ ने कहा, ''यह एक...

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 28 फरवरी को अपने अजमेर दौरे के दौरान 23,500 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बृहस्पतिवार को अजमेर पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। राठौड़ ने कहा, ''यह एक सरकारी कार्यक्रम होगा और सरकार सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर रही है। मैं यहां यह सुनिश्चित करने आया हूं कि जनता को कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो।''

राठौड़ ने कहा प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा और इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान 23,500 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे तथा युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को अजमेर के कायड़ विश्राम स्थली में होने वाले कार्यक्रम के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए।