प्रयागराज: माघ मेले में फिर लगी आग, 2 टेंट पूरी तरह जलकर खाक, 24 घंटे में दूसरी घटना

प्रयागराज में माघ मेले के दौरान एक बार फिर आग लगने की घटना ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। बुधवार को मेला क्षेत्र के सेक्टर-4 में संगम लोअर इलाके में बने शिविरों में अचानक आग लग गई। इस हादसे में छोटे-बड़े ब्रह्माश्रम के कई टेंट आग की चपेट में आ गए,...

नेशनल डेस्क: प्रयागराज में माघ मेले के दौरान एक बार फिर आग लगने की घटना ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। बुधवार को मेला क्षेत्र के सेक्टर-4 में संगम लोअर इलाके में बने शिविरों में अचानक आग लग गई। इस हादसे में छोटे-बड़े ब्रह्माश्रम के 10 से ज्यादा टेंट आग की चपेट में आ गए, जिनमें से दो टेंट पूरी तरह जलकर खाक हो गए।

फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई से टला बड़ा नुकसान

आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की आठ गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि इस अग्निकांड में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। समय पर कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया।

आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं

फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रशासन और मेला आयोजन समिति आग की इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता बढ़ाने की तैयारी में जुट गई है। मौके पर राहत और बचाव कार्य पूरी तरह से सुचारू रखा गया।

24 घंटे में दूसरी बार लगी आग

गौर करने वाली बात यह है कि माघ मेले में बीते 24 घंटे के भीतर आग लगने की यह दूसरी घटना है। इससे पहले मंगलवार शाम सेक्टर-5 स्थित नारायण शुक्ला धाम शिविर में आग लग गई थी। उस हादसे में 15 टेंट और 20 दुकानें जलकर राख हो गई थीं। अफरा-तफरी के बीच करीब 50 कल्पवासियों को पुलिस और फायर ब्रिगेड की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया था।

उस समय दमकल की पांच गाड़ियों ने आग पर काबू पाया था और आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी गई थी।

